Resignación en el vestuario cadista

Alberto Cifuentes fue uno de los ‘abuelos’ del encuentro en Elche, junto al ilicitano Nino, y fue uno de los cadistas que atendió a los medios de comunicación tratando de encontrar una explicación a lo sucedido: perder estando el rival en inferioridad numérica desde el minuto 39. “Ha pasado lo que ha pasado y no queda otra que pensar en el siguiente encuentro y tratar de vencer al Lugo. Hay que volver a ganar”, apuntaba el cancerbero a pie de campo nada más concluir el encuentro en el Martínez Valero. Cifuentes, quien ha visto de todo en su larga carrera como profesional, tiene claro que cuando sucede esto, una derrota que corta una racha muy favorable, “no queda otra cosa que recuperar cuanto antes la dinámica que teníamos antes de este partido”.

El veterano guardameta se ponía serio el recordar el desenlace del duelo y lo poco que había hecho el adversario para llevarse el gran premio. “Perdimos uno a cero con un único lanzamiento en contra, pero esto es fútbol y sabemos que estas cosas pueden suceder. Hay que pasar página y ganar el siguiente partido”, repetía Cifuentes.

Álex Fernández, centrocampista del Cádiz, pasó por la zona mixta del Estadio Martínez Valero de Elche tras la derrota. El ex jugador del conjunto ilicitano reconoció que “no hemos sabido aprovechar la superioridad y la derrota es merecida porque no hemos tenido apenas ocasiones claras”. Igualmente, recordó que “no hay excusas”. “Se van tres puntos muy importantes en la pelea por estar arriba. Hay que pensar ya en los próximos encuentros que tenemos seguidos en casa con nuestra afición, donde somos fuertes”.

Por su parte, Jairo Izquierdo fue el segundo jugador designado para pasar por la zona mixta del campo del club franjiverde. El jugador canario destacó que “no hemos hecho nuestro mejor partido ante un rival en inferioridad, por lo que entiende que debimos de marcar un gol”. El extremo no puso paños calientes a la realidad. “No pudo ser y ahora nos tenemos que centrar en corregir los errores para seguir adelante. El equipo no estuvo cómodo y, al margen de eso, salvo el gol no nos han creado ocasiones”, se lamentaba.