El día 13 del presente mes se cumplió justo un decenio desde que el Huesca y el Cádiz se vieron por primera vez las caras en un partido de la competición liguera disputado en la capital de la provincia oscense. Luego se han medido en otras dos oportunidades en similares circunstancias, asimismo en choques correspondientes a la categoría de plata del fútbol español.

El balance global de esos tres enfrentamientos resulta bastante adverso para los amarillos, pues cayeron en dos ocasiones y en la otra únicamente pudieron sumar un punto.

Especialmente triste es el recuerdo del encuentro que sirvió para abrir esta relación, el de la penúltima jornada de la temporada 2009/10. La decepcionante derrota encajada contra una escuadra entrenada por el gaditano Antonio Calderón propició que el Cádiz pasara a no depender de sí mismo en la jornada definitiva para obtener la salvación. Ganar en el Carranza al Numancia no bastó al no fallar los rivales directos.

TEMPORADA 2009-2010: HUESCA, 2-CÁDIZ, 1

Huesca: Doblas, Rico, Corona, Dorado, De la Vega, Luis Helguera, Sastre (Sorribas), José Végar (Gallardo), Gilvan, Camacho y Rodrigo (Moisés). Entrenador: Antonio Calderón.

Cádiz: Dani Miguélez, Cifuentes, De la Cuesta, Dani Fragoso, Raúl López, Fleurquin, Erice (Ormazábal), Enrique, Jaume Costa (López Silva), Ogbeche y Diego Tristán (Toedtli). Entrenador: Víctor Espárrago.

Goles: 0-1 (5') Enrique. 1-1 (34') Luis Helguera. 2-1 (78') Camacho.

Árbitro: Lizondo Cortés. Expulsó a los locales Luis Helguera (64’) y Gilvan (91’).

Fecha: Partido jugado el 13 de junio de 2010, correspondiente a la 41ª jornada de Segunda División A.

TEMPORADA 2016-2017: HUESCA, 1-CÁDIZ, 1

Huesca: Sergio Herrera, Akapo, Carlos David, Íñigo López, César Soriano, Aguilera, Melero, Ferreiro (Vadillo), David López (Alexander González), Samu Saiz y Vinicius (Sastre). Entrenador: Juan Antonio Anquela.

Cádiz: Alberto Cifuentes, Carpio, Servando, Sankaré, Luis Ruiz, Garrido, José Mari (Aitor García), Abdullah (Santamaría), Imaz (Salvi), Aketxe y Ortuño. Entrenador: Álvaro Cervera.

Goles: 1-0 (55') Samu Saiz, de penalti. 1-1 (93') Ortuño.

Árbitro: Pérez Pallas.

Fecha: Partido jugado el 15 de abril de 2017, correspondiente a la 34ª jornada de Segunda División A.

TEMPORADA 2017-2018: HUESCA, 1-CÁDIZ, 0

Huesca: Remiro, Alexander González, Pulido, Jair, Akapo, Luso, Melero, Sastre, Vadillo (Ávila), Gallar (Carlos David) y Cucho Hernández (Ferreiro). Entrenador: Rubi.

Cádiz: Alberto Cifuentes, Carpio, Kecojevic, Mikel Villanueva, Brian, Garrido, Abdullah (José Mari), Aitor García (Moha), Álvaro García, Rubén Cruz (Barral) y Carrillo. Entrenador: Álvaro Cervera.

Gol: 1-0 (11') Sastre.

Árbitro: Pulido Santana.

Fecha: Partido jugado el 21 de octubre de 2017, correspondiente a la 11ª jornada de Segunda División A.