Quique Setién: "Con lo buen futbolista que es, Alejo debería dedicarse más a jugar"

El entrenador del Villarreal, Quique Setién, centró la mayor parte de su comparecencia ante los medios en la sala de prensa del Nuevo Mirandilla, antiguo Carranza, en ofrecer su versión sobre la acción clave del partido, la expulsión de Pedraza por un cabezazo a Alejo, y también sobre la roja que vio camino del vestuario en el descanso.

Aviso al cuarto árbitro. "Le he dicho un par de veces, que es lo máximo a lo que puedo aspirar, que este muchacho (Alejo), con lo buen futbolista que es, si se dedicara a jugar más seguro que estaría mejor, pero es lo que hay. No podemos controlar esto. Lo máximo ha sido decírselo al cuarto árbitro".

Expulsión de Pedraza. "Son reacciones impulsivas ante una provocación. Hay una jugada unos minutos antes, ha salido balón fuera y Alfonso (Pedraza) salía andando, se ha encarado (con Alejo) y le ha dado un empujón, con el balón a 30 metros. Se lo he dicho al cuarto árbitro, que no era la primera vez. La reacción del cuarto árbitro ha sido que ya se estaban dando cuenta. Igual que cuando me ha expulsado me ha dicho que ha visto las imágenes y que yo he montado una trifulca. Me gustaría ver las imágenes con él porque las imágenes no van a mentir".

Cabezazo a Alejo. "Alfonso (Pedraza) se merece la expulsión porque hay un cabezazo, no sé si fuerte o flojo. Ha sido un impulso y a veces no es fácil con cierto carácter aguantar estas cosas. Te olvidas de que estás en un campo de fútbol y pueden pasar estas cosas. Lo triste es que las provocaciones no llevan tarjeta".

Su roja en el túnel. "No ha pasado nada. En el campo lo habéis visto, ha terminado la primera parte, he salido, me he dirigido a Alejo, pero ni le he insultado ni le he dicho nada inconveniente. Se me ha echado encima todo el banquillo del Cádiz y me he tenido que marchar. Le he dicho que se dedique a jugar más al fútbol, lo único. No he montado ninguna trifulca, he sido de lo más correcto, ni enfadado siquiera".

Mala racha. "De cuatro partidos, tres derrotas. Ahí están los datos, sí. Ganaremos seguramente algún partido en los próximos".

El Cádiz. "Lo que esperaba, lo que hace lo hace bien. Un saque de banda es una ocasión de peligro y esto también es fútbol. A nosotros nos cuesta más generar peligro porque no tengo un jugador que saque igual de fuerte. Tiene sus maneras de hacer las cosas y es respetable. No me ha sorprendido".