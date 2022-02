Quique Sánchez Flores se quita el sombrero ante Cervera

El técnico azulón, Quique Sánchez Flores, compareció en sala de prensa con motivo del duelo frente al Cádiz CF. Un choque vital para las aspiraciones de su equipo, que en caso de quedarse con la victoria daría un paso clave hacia la salvación.

"Repito discurso, son finales, venimos jugándolas desde que aterrizamos, cada partido hay que ir al detalle pequeño, cosa que nos olvidamos en el último partido, recuperar nuestra esencia, nuestra incomodidad. Nosotros hemos tenido un calendario con partidos en San Sebastián, Sevilla, Wanda que son difíciles, donde el equipo compitió. En este competimos mejor que en Sevilla, fuimos mejor equipo, más alegres. Nosotros después de cada partido hacemos análisis, nos interesa el proceso y darle valor. Para que eso siga prosperando hay que ver que sucede. Pasaron cosas buenas que no influyeron en el resultado y otras malas que nos hicieron perder el partido".

Admite que se para a mirar la tabla clasificatoria y los aspectos que se desprenden de esta. "La estadística nos la repetís y hacéis bien, son algo que se ha construido pero nosotros vamos con la mente limpia y enfocada en esos 90 minutos. Es lo que nos interesa. El Cádiz CF ha cambiado, con Álvaro el trabajo de cinco años es excelentísimo y en este momento juega a otra cosa. No nos vale como mirada lo que pasó aquí, ahora es un partido diferente".

"No nos vale como mirada lo que pasó aquí porque ahora es un partido diferente"

Precisamente tiene entre ojos al Cádiz CF y al Alavés. "No levanto la mirada de lo que tengo en dos días, sería contraproducente para el equipo. Sigo repitiendo el discurso, tenemos dos horas magníficas, tenemos que dar lo mejor, tenemos que demostrar a los nuestros que competimos bien y que después los aficionados sigan pensando que les gusta su equipo".

Todo ello con la asignatura de ser el único equipo que no ha ganado fuera. "El plan desde que estamos aquí lo que se sugiere es ir conquistando pequeños terrenos y pequeñas parcelas que nos hagan la vida más placentera y los partidos con mayor grado. entonces, esto que comentas está dentro de las conquistas que quedan por hacer, no planteamos partidos para empatar. Sabemos todos que ganarlos fuera de casa supone un impulso importante".

Y Quique tiene la mirada en el Cádiz CF y en ser fuertes en los minutos finales. "No hemos concedido mucho, son tres partidos pero a lo largo de los 14 ó 15, no sé la estadística, creo que en La Liga española e inglesa los últimos minutos son de riesgo. Cada jornada hay muchos goles en esos minutos. Son minutos que se aprende a jugar. Si un equipo no es fuerte para diferir hay que aprenderlo".