Pellegrini: "Son los primeros puntos perdidos que duelen"

Sin gol no hay fútbol. Eso lo sabe Manuel Pellegrini, apesadumbrado con un 1-1 ante el Cádiz CF en el que el Betis, pese a tener un volumen mayor de ocasiones, fue incapaz de concretar alguna oportunidad más y se dejó dos puntos en el Benito Villamarín que vuelven a dejar en el técnico una "sensación de disconformidad".

"Dejarnos dos puntos en casa ante el Cádiz no nos deja contentos. Estamos en una racha negativa en cuanto a concretar las ocasiones. Dominamos y tuvimos oportunidades, pero se nos escapó el partido", analizó el técnico chileno, que añadió: "Hicimos un segundo tiempo con más desequilibrio, pero no creo que hiciéramos una mal primer tiempo, porque creamos ocasiones para no irnos a los vestuarios perdiendo. Su gol también fue una parábola imposible para Claudio Bravo y es cierto que tuvieron un palo en la reanudación", analizó.

Pese a todo, el entrenador bético destacó como positivo "la madurez demostrada para darle la vuelta a la situación". Sin embargo, Pellegrini insistió en que "el resultado es malo y se nos escapan dos puntos".

"Hay que estar tranquilos y seguir intentándolo a través del juego. Son rachas que pasan todos los equipos, porque el volumen ofensivo es alto y lo que falta es concretarlo", apuntó Pellegrini, que valoró el movimiento de colocar a Ayoze como delantero: "Son variantes que tenemos en el equipo cuando no se hace gol. Tuvo varias ocasiones dentro del área. Uno evalúa los rendimientos en los partidos y en los entrenamientos y Borja Iglesias sigue siendo muy importante. Como Willian José. Ambos se reencontrarán con el gol", destacó.

Son ya tres partidos seguidos sin ganar entre LaLiga y la Europa League, pero Pellegrini no enciende las alarmas: "De esos tres encuentros, dos eran en salidas difíciles. Es cierto que tenemos un bajo porcentaje de puntos en cuanto los que esperaba y y hay que ir a buscarlos a Granada, pero ganar este duelo ante el Cádiz son los primeros puntos que cedemos con dolor, porque ante el Barcelona se puede perder, como ante el Athletic o empatar con el Atlético. Cuando vimos el calendario sabía que teníamos un inicio muy complicado. Llevamos 8 puntos y de haber estado más acertados serían 10, estando en el porcentaje esperado en este ciclo. Estos han sido los primeros dos puntos que perdemos con dolor".

El Ingeniero insistió sobre la falta de pegada, algo que no le preocupa porque el equipo generó ocasiones. "Creamos un volumen ofensivo importante ante un equipo que defiende bien. Hicimos un partido correcto, pero no convertimos las oportunidades. Estoy contento con el funcionamiento del equipo. En términos generales hay que mantener el funcionamiento, pero con más acierto. El funcionamiento es bueno y vamos a salir de esta falta de gol, porque creo que la mecánica es la correcta. Generamos oportunidades, pero nos falta marcar. Más que nunca hay que tener confianza y tranquilidad en lo que estamos haciendo".