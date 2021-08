Pamplona recuerda a Robinson con un guiño al Cádiz CF

A unos días de que Osasuna se mida al Liverpool en Anfield, Pamplona ha amanecido con un nuevo mural del artista callejero LKN en honor a Michael Robinson, ex futbolista de ambos equipos que este lunes recibirá un bonito homenaje en el que el Cádiz CF no tendrá presencia a pesar del vínculo del ex jugador con el equipo amarillo.

LKN ha plasmado al jugador inglés en la avenida Roncesvalles a través de una icónica imagen de Robinson en la que se puede ver al delantero con la camiseta rota junto a la frase 'Alma, alma y más alma'. Es posible que el azul y el amarillo que aparecen al fondo del mural sean un guiño a lo que significó el Cádiz CF para el desaparecido ex jugador.

Este próximo lunes 9 de agosto, Osasuna pisará el césped de Anfield para jugar un encuentro de preparación frente al Liverpool y homenajear así a Michael Robinson, exjugador de ambos equipos y fallecido en abril de 2020 por un cáncer.

Robinson fue un jugador que dejó huella en ambos equipos, a pesar de que su trayectoria deportiva no fue especialmente larga en ninguno de los dos. En Anfield, Robinson defendió la camiseta del Liverpool entre los años 1983 y 1985, etapa en el que consiguió ganar la Copa de Europa, además de un campeonato de Liga y otro de Copa de la Liga. En Pamplona, el jugador aterrizó en 1986 tras pasar por el Queens Park Rangers y se mantuvo en activo hasta mitad de la temporada 1988-89, cuando su rodilla dijo basta.

Se retiró con la camiseta roja, el mismo color que luce el Liverpool en la suya. Los dos clubes en los que más disfrutó deportivamente y marcaron su carrera comparten color y ambos se enfrentan en su recuerdo, por lo que será necesario vestir con una indumentaria distinta.

Osasuna ha descartado ya seguro jugar frente al Liverpool con ninguna de sus equipaciones oficiales presentadas para la temporada 21-22, incluidas las dos camisetas suplentes, la verde y la rosa chillón. La marca Adidas, encargada de suministrar la ropa deportiva al Club Atlético Osasuna, prepara para la ocasión una equipación completamente única y especial para este partido, en la que el blanco será el color predominante. Es más que probable que la camiseta lleve algún distintivo sobre el partido y el homenaje a Michael Robinson que la haga todavía más especial.

No ha trascendido todavía el diseño completo ni se conoce si Osasuna y Adidas tienen previsto poner a la venta esta prenda tan especial y emotiva, ya que será la camiseta con la que Osasuna va a jugar por primera vez en Inglaterra ante el Liverpool.

El Cádiz CF seguirá desde la distancia el más que merecido homenaje a Michael Robinson, estando curiosamente este viernes y el sábado en Inglaterra para medirse al Burnley, en el último amistoso de pretemporada. Cabe recordar que el ex futbolista inglés mostró un gran cariño hacia el equipo gaditano desde que empezó su etapa como comentarista y presentador. Tanto fue el vínculo que fue consejero del club y la Escuela Municipal de Fútbol de la ciudad lleva su nombre.