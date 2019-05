José Manuel Cabrera López Lanchi, que se marchará al Villarreal, ha pasado por las manos de muchos entrenadores, pero pocos le conocen como Paco Martínez, técnico gaditano con un intenso pasado en la cantera cadista y que desde hace algún tiempo realiza una labor formidable para el fútbol base del San Fernando CD.

Precisamente en las filas isleñas, el ahora juvenil estuvo dirigido por Paco Martínez, que entonces empezó el proceso hasta reconvertirlo de atacante a jugador de banda derecha. “Estuvo conmigo dos años y ya entonces se le veían sus buenas condiciones. Jugaba de delantero e incluso mediapunta. En la etapa con nosotros, pasó a la banda derecha, y ahí empezó su crecimiento. Este año ha hecho una liga maravillosa en el Cádiz juvenil, y si ha jugado con Queco Rosano ese número de partidos, es porque se lo ha ganado a pesar de ser juvenil de segundo año”, explicaba el preparador antes de añadir que “este año ha ido a más y ha explotado”.

Paco Martínez no le ve mucho parecido en cuanto a características con su tío, el ex cadista Jesús Velázquez -al que entrenó en el Cádiz B en la campaña 1999-2000. “Jesús tenía más carácter, aunque Lanchi está mejor dotado técnicamente y cuenta con un juego aéreo más competitivo. Me alegro mucho por Lanchi, porque lo considero de los míos. En el Río San Pedro, en el San Fernando..., hemos vivido mucho en diferentes proyectos”.

El actual técnico del San Fernando cadete tiene fe en las opciones del lateral derecho en el fútbol base del Villarreal. “¿Por qué no va a triunfar? Puede hacerlo porque tiene condiciones y el Villarreal es un club que tiene muy presente la cantera. Insisto en que me alegro mucho por él”. Paco Martínez valora de forma importante el registro de Lanchi en el Cádiz juvenil de la presente campaña. “Queco Rosano es un preparador muy exigente que no se casa con nadie y que un juvenil de segundo año -le queda una tercera temporada en esta categoría- haya jugando tanto, dice mucho en favor del jugador. Eso no lo regala Queco”.

Paco, que ha tenido ocasión de seguir la evolución del zaguero en la cantera del Cádiz, destaca de él “su verticalidad y profundidad, es incansable en esa faceta y es un puñal”. “No me sorprende que el Villarreal haya ido a por él, aunque pensé que equipos como el Betis o el Sevilla se iban a lanzar a hacerse con su propiedad. En Villarreal están gaditanos como Juan Carlos Quirós, Fernando Niño, Gonzalo Delage... Hay gaditanos que un día se fueron y que les va bien. Eso puede ayudar también a Lanchi”, señala.

“Está en una edad fantástica para ese salto y el Villarreal no hace esta apuesta por capricho, ya que detrás hay mucho tiempo de profundo seguimiento”, finaliza.