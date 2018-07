ORTUÑO¿por qué sí?

El sueño del mercado veraniego para la delantera tiene nombre y apellido una vez que se ha conocido que Alfredo Ortuño se encuentra buscando equipo tras no prolongarse su aventura en Estados Unidos. El atacante que mejor resultado le ha dado al Cádiz en los últimos años, persigue destino para la temporada entrante, de ahí que el cadismo cruce los dedos para verle de nuevo como inquilino del Ramón de Carranza.

La campaña 2016-17 fue la de la incorporación de Ortuño al Cádiz, en aquella ocasión cedido por la UD Las Palmas, y su papel resultó demoledor sobre todo en la primera vuelta, en la que sus goles metieron al equipo de Álvaro Cervera en la 'pomada' de la pelea por el ascenso. Ortuño se ganó al entrenador, a los compañeros y a la afición, lo que aumentó la depresión general cuando hace un año tomaba forma lo que al final sucedió, que no iba a repetir de amarillo por segunda campaña consecutiva. Entonces sus derechos federativos pertenecían al conjunto canario, que no contaba con sus servicios y le dejó libre. Mucho se rumoreó con la posibilidad de que un conjunto de Primera fuera a por el codiciado atacante, si bien al final no llegó esa propuesta y falló un interés del Valladolid, sobre la bocina del cierre del mercado veraniego, que no cuajó porque la operación no se efectuó a tiempo. Parado en la primera mitad de la pasada campaña, la única alternativa de Ortuño fue esperar a la apertura del mercado invernal, momento en el que puso rumbo a la MLS, más en concreto al Real Salt Lake City. La aventura extranjera salió mal y la participación del jugador resultó escasa, de ahí a que se produzca ahora su retorno a España.

Como sucede con todos los jugadores, en el caso de este ariete, que ahora tiene 27 años, habrá partidarios y detractores, si bien los primeros ganan por goleada a los segundos. Muchas voces se posicionan en el "sí" para su regreso a la Tacita porque creen en este futbolista, valoran la ventaja de que conoce de sobra el 'estilo Cervera' y muestran su convencimiento para pensar que su motivación resultará enorme para recuperar vestido de amarillo las mejores sensaciones. Hay fe en este delantero y aquellos compañeros que compartieron con él vestuario en el Carranza saben lo que supondría su retorno.

En su única temporada como cadista, Ortuño marcó 17 goles tras disputar 42 partidos y acumular 3.468 minutos. Fue uno de los hombres más utilizado por Cervera aquella campaña. Recordados sus dobletes al Getafe, Alcorcón y Córdoba. Lo sucedido en el último curso liguero alimenta todavía más la presión que existe en el club para encontrar un hombre-gol, ese que ha faltado la pasada campaña a pesar de disponer la plantilla de más delanteros que nunca con David Barral, Dani Romera, José Ángel Carrillo y Rubén Cruz, en la primera vuelta, y Jona Mejía en lugar de Cruz en la segunda.

Para Ortuño, los del Cádiz son sus mejores números desde que es profesional estando la misma temporada en un destino fijo, ya que en la 2013-14 llegó a los 19 tantos pero compartiendo año en La Hoya Lorca (hoy Lorca FC) y el Girona.

El mejor ejemplo de un equipo con gol arriba lo tenemos en el Real Valladolid, conjunto en el que los 35 tantos de Jaime Mata le llevaron al ascenso a Primera División. Los pucelanos no entraban en muchas quinielas para estar entre los seis primeros a pesar de ser favoritos, ya que su irregularidad en Liga llegó a ser alarmante y puso en peligro incluso su acceso al play-off. Al final los goles de Mata posicionaron al equipo en el vagón del ascenso por delante de otros 'gallitos' e incluso del Cádiz.

El gol, a priori, no lo garantiza nadie, pero tener en la plantilla a Ortuño alentaría la esperanza de poder encontrarlo en mayor medida que en el curso 2017-18. Eso sin contar lo que supondría como espaldarazo para la campaña de abonados. En la carrera por el ariete, el Elche también empieza a mover fichas para apuntalar el ataque en su retorno a la categoría de plata.

¿Por qué sí? Hay muchos motivos para ver de forma favorable la vuelta de Ortuño. Está en el mercado y su idilio con el Cádiz fue intenso el tiempo que vistió de amarillo. Cierto es que no viene en un buen momento, aunque lo es también que el volver a empezar en Carranza, la que fue su 'casa', le puede ayudar a sacar el goleador que lleva dentro.