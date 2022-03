Negredo se crece en el Wanda: "Si seguimos así, conseguiremos el objetivo"

La experiencia de Álvaro Negredo, delantero del Cádiz CF, sale a relucir nada más acabar el encuentro frente al Atlético de Madrid. Y aparece en sus palabras a Movistar LaLiga, donde expone su impresión sobre lo sucedido en el césped.

"Las sensaciones no son buenas cuando no ganas a pesar de que se han hecho muchas cosas bien. El equipo ha trabajado bien y ha plantado cara a un grandísimo equipo. Se han dado muchos parones, aunque estamos acostumbrados a pillerías en el fútbol".

El ariete del Cádiz CF proseguía con el análisis diciendo que "sabe a poco porque el equipo ha hecho un gran trabajo y ha jugado bien muchos tramos del partido". "Apretamos y conseguimos de forma justa el empate antes del descanso".

En cuanto a su racha en las últimas semanas, reencontrándose con el gol, apuntaba que "la verdad es que Sergio me ha dado más confianza y trato de aprovechar eso, pero lo importante es que aunque no se logren los resultados, las sensaciones son diferentes". "Si seguimos así, conseguiremos el objetivo. La situación es difícil, pero no imposible. Vamos a seguir en esta dinámica partido a partido", finalizaba Negredo.