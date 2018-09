Monchi, el referente del que aprendió durante cuatro años

Hablar de Óscar Arias como director deportivo sin hacerlo de Monchi no tendría sentido. El actual máximo responsable de la parcela deportiva de la Roma, que durante años desempeñó esa labor en el Sevilla para fortuna del club hispalense, que ha vivido la mejor época de su historia probablemente por la gestión del isleño, es el gran aval del onubense. Lógico.

"De Monchi he aprendido muchas cosas", reconoce Arias. "Han sido cuatro años juntos (desde 2013 hasta 2017), mano a mano en el día a día, dándose mil circunstancias, así que acabas por conocer muy bien al profesional y a la persona", razona antes de ensalzar la figura del ex director deportivo sevillista: "Monchi tiene mucho que aportar, mucho que ofrecer y mucho que enseñar, porque además es muy generoso en eso; yo le estaré eternamente agradecido por la oportunidad que me dio".

Idolatra hasta tal extremo al ex guardameta natural de San Fernando que no tiene ninguna duda en calificarlo como "el número 1 en esta profesión", revelando que "lógicamente, mucho de lo que aplico lo he aprendido de él, aunque espero que también él haya aprendido aunque sea un poco de mí".

Tras referirse al pasado curso, ya al frente de la dirección deportiva del Sevilla, "no como una espinita clavada" sino como "un momento convulso, aunque jugamos la final de Copa, los cuartos de Champions por primera vez y nos clasificamos para Europa, una temporada más que digna", respondió sobre qué quiere que pase en el Madrid-Roma: "Quiero que gane el Cádiz y a Monchi siempre le desearé lo mejor".