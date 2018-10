Momento delicado en el banquillo para Cervera

El entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, vive uno de sus momentos más complicados en el banquillo. No es la primera vez. Los técnicos dependen de los resultados y el paso de las semanas sin un triunfo en el campeonato -un mes y medio de sequía- se empieza a convertir en un pesado lastre. Los amarillos se impusieron 1-0 al Almería en el duelo de la jornada inaugural que alimentó el optimismo, pero después acumulan ya seis partidos sin ganar -tres empates frente al Numancia, Real Oviedo y Albacete, y otras tantas derrotas contra Mallorca, Alcorcón y Tenerife- que les conducen a la parte baja de la clasificación.

El varapalo sufrido en Tenerife, unido a las sensaciones que ofreció el equipo, no hace sino aumentar la preocupación, aunque el puesto de Cervera no corre peligro a día de hoy. Estará en el banquillo el próximo domingo salvo sorpresa. No se prevé ninguna decisión drástica.

En el club hay una lógica inquietud generada por la dinámica negativa, pero la confianza en el entrenador se mantiene intacta a la espera de los compromisos venideros, que adquieren mayor relevancia dada la situación. En el Cádiz consideran que hay tiempo de enderezar el rumbo, como en años anteriores de la mano del propio Cervera.

Una victoria en el estadio Carranza ante el Nastic de Tarragona devolvería la tranquilidad a todos los estamentos y al entorno. Todo lo contrario sucedería en caso de derrota. Sería la tercera seguida y la presión iría en aumento.

No es la primera ocasión que Cervera se ve envuelto en una mala racha desde que se hizo cargo del conjunto amarillo. En el curso 2017/18, el equipo llegó a encadenar hasta ocho jornadas sin vencer -entre la quinta y la 12ª-, aunque entonces amortiguó el golpe gracias a un frenético comienzo en el que capturó tres victorias. Cuando más complicado lo tenía, el equipo resucitó con un valioso triunfo en Almería que supuso un cambio radical de tendencia hasta meterse en la zona noble.

En la campaña 2016/17, la de la vuelta a la división de plata, el Cádiz llegó a enlazar cinco encuentros seguidos sin ganar -de la séptimo a la undécima cita- hasta caer a puestos de descenso antes de remontar el vuelo y meterse en la fase de ascenso a Primera.

El fútbol se mueve por rachas y el Cádiz se ha metido de lleno en una corriente desfavorable de la que trata de escapar lo antes posible.