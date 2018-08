Moha Traoré, rumbo a Croacia

Moha Traoré es el primer extremo de los que estaban la pasada temporada en el Cádiz que cambia de aires. Saldrán más. El club anunció ayer el traspaso del jugador barcelonés al NK Istra 1961, conjunto perteneciente a la Primera División de la Liga de Croacia. La entidad cadista se guarda el cincuenta por ciento de una futura operación con el futbolista.

El catalán sólo ha permanecido una campaña en el conjunto amarillo, al que llegó el verano de 2018 y en el que tuvo poco protagonismo. Participó en 17 partidos oficiaales sumados los 11 de Liga y los seis de la Copa del Rey. Sólo fue titular en el torneo de las eliminatorias y en el campeonato de los fines de semanas desempeñó un papel residual. Eso sí, marcó un gol en el encuentro contra el Sevilla Atlético disputado en el estadio Ramón de Carranza, resuelto con una cómoda victoria (4-1) favorable a la escuadra de Álvaro Cervera.

En La Liga acumuló sólo 169 minutos sobre el terreno de juego y en la Copa del Rey alcanzó los 473. El técnico demostró que no contaba con él cuando no recurrió a sus servicios cuando Salvi -titular indiscutible en la la banda derecha- no estaba disponible. Moha Traoré inicia ahora una nueva etapa en Croacia.