Mere ha demostrado que tiene bien tomada la medida al Cádiz cuando juega como local contra su ex equipo. Dos veces ha sucedido desde que el portuense es entrenador y sendas victorias para su casillero. Al frente del Algeciras, hace cuatro temporadas, y el pasado domingo en el banquillo del Fuenlabrada, Mere calcó el resultado, 1-0, y dio la sorpresa ante un Cádiz que en ambas ocasiones era el favorito.

La carrera del técnico de El Puerto en los banquillos tiene aún muchas páginas por escribir, aunque ya nadie le quita lo que ha logrado por dos veces contra el equipo en el que jugó hace algo más de dos décadas.

Un 31 de enero de 2016, cuando Mere dirigía a un Algeciras al que había devuelto a Segunda División B, el Cádiz de Claudio Barragán se presentó en el Nuevo Mirador como gran candidato al triunfo; iba segundo y contaba con 13 puntos más que su rival, que era noveno. Pero los números sirven de poco en el balompié ni tampoco vale la comparación entre una plantilla confeccionada para ascender y otra ajustada a soñar con la salvación.

Cuando el derbi provincial del Nuevo Mirador sobrepasaba el minuto 90, Javi Medina marcó para los locales y situó a Claudio Barragán en la cuerda floja porque su equipo se quedaba a nueve puntos del líder, entonces el Real Murcia. Mere consiguió por primera vez, contra pronóstico, vencer al equipo en el que echó los dientes como canterano. La afición algecirista vivió aquello como una fiesta por lo que significó vencer a todo un Cádiz.

Casi cuatro años después se ha repetido el guión pero en un escenario muy diferente. Segunda División A y Mere como máximo responsable de la plantilla del Fuenlabrada, equipo en el que ha hecho y sigue haciendo historia. Segunda vez que, como visitante, el Cádiz se situaba frente a él. Como aquel último día de enero de 2016, bajo el mismo guión de víctima para Mere y de favorito para los amarillos, la historia contó con el mismo final y en el Fernando Torres lo celebraron el domingo como antes sucedió en el Nuevo Mirador. Otra vez un gol en el tramo final, otra vez David derrotaba a Goliat. Otra vez Mere demostraba que le tiene cogida la medida al Cádiz si se cruza en su camino lejos del Ramón de Carranza.

Como buen profesional, que lo es, el preparador portuense aparcó todo su sentimiento en favor de lo que dicta la profesionalidad, si bien para siempre -como sucedió con aquel ascenso en Algeciras- el Fuenlabrada se ha ganado un lugar en su corazón. Mere, junto a Miguel Chamorro (preparador físico) es estudioso al milímetro del partido, el rival, el escenario, el árbitro..., todo. Sabía el único camino posible que le podía llevar al éxtasis, siempre teniendo de cara otros factores decisivos en los encuentros. El triunfo reafirma que Mere puede mirar a los ojos a cualquier entrenador de Segunda A aunque sea el último de la fila en el orden de llegada a la categoría de plata.

Con él en el banquillo contrario y jugando contra el Cádiz lejos del Carranza, el saldo del conjunto gaditano es cero. Casualidad o no, ha sucedido ya en dos ocasiones en las que el favoritismo vestía de amarillo. No siempre es verdad que el fútbol son once contra once, sobre todo cuando hay entrenadores como Álvaro Cervera y Mere que, cada uno con su hoja de ruta, se encargan de demostrar lo contrario.