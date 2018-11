Mere, sobre Manu Vallejo: “La llamada de la selección sub’21 debe caer por su peso”

Baldomero Hermoso Mere es el entrenador que en la cantera cadista logró el punto adecuado para que Manu Vallejo explotara futbolísticamente a las puertas del primer equipo. Mere es un técnico que conoce a la perfección al chiclanero, por lo que no se sorprende de lo que está haciendo. También cree en las opciones de recibir una llamada de la selección española sub’21, pero entiende que, ahora mismo, debe ser secundario en la cabeza del canterano.

El ahora entrenador del Fuenlabrada, al que tiene en zona de play-off para pelear el ascenso a Segunda A, se congratula de lo que está consiguiendo Manu. "Creo que el hecho de que esté ahí, sonando, es la mejor noticia. La llamada de la sub’21 debe caer por su propio peso, para que no le distraiga", añadiendo que "está haciendo las cosas muy bien e incluso mete goles".

El ex entrenador del Cádiz B se atreve a decir que "no creo que la sub’21 sea su objetivo, pero qué duda cabe es algo bonito lucir esa camiseta". A pesar de todo, Mere reconoce que "siempre es una incógnita saber cómo va a responder en el salto al fútbol profesional, pero estaba claro que la Tercera se le quedaba muy pequeña". "Tenía intención de traerlo al Fuenlabrada pero no pudo ser por sus excelentes condiciones y el desarrollo que lleva", aclara.

El técnico portuense, gran conocer del chiclanero, destaca también de éste que "tiene un perfil humano que le ayuda porque las condiciones las tiene; posee unas características enormes y su cabeza está perfectamente". "Si a eso se le une la capacidad, el trabajo, la humildad..., vemos a Manu Vallejo", explica.

"Este chico es lo contrario a lo que hemos visto otras veces. Está centrado y es una alegría enorme poder seguirle cada partido para disfrutar con su juego", remata Mere, el entrenador que, en buena parte, preparó con gran acierto la fase final formativa del atacante.