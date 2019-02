Matos es un ejemplo claro de tener ya la lección bien estudiada

José Joaquín Matos está de moda en el equipo al haber recuperado protagonismo en el once debido a las molestias de Brian Oliván y al hecho de que Espino no está a aún a tope en el apartado físico como para asaltar la titularidad.

El ex jugador del Sevilla Atlético ha pasado hoy por la sala de prensa de las instalaciones de El Rosal para hablar de lo complejo que es hacerse fuerte en su puesto. “La titularidad es cada vez más difícil porque hay mucha competitividad entre todos. Desde que empecé jugando luché mucho, pero tuve que salir por circunstancias. Ha vuelto la oportunidad, los resultados han llegado y ahí seguimos”. Aquellas primeras jornadas le señalaron de alguna manera. “Creo que más que comerme el marrón fueron circunstancias. Los resultados no llegaban, nos metimos en una racha negativa, el entrenador tomó decisiones y me tocó a mí”.

Matos ha admitido que tenía ganas de reivindicarse. “Tenía la espina dentro de que no se dieran los resultados cuando jugaba y me fui muy satisfecho por todo el equipo, por mantener la portería a cero”, ha dicho del duelo contra el Tenerife. “Ojalá pueda seguir mejorando porque la mejor versión mía está por llegar. Espero que sea aquí y pronto”. El entrenador le ha mostrado la realidad de jugar en este Cádiz. “He aprendido con Cervera que un lateral primero es defensa. Y este Cádiz depende mucho de una buena defensa para hacer un buen ataque. No me considero un lateral ofensivo, aunque un lateral primero es defensa. En el Sevilla Atlético se hacía más hincapié en atacar y por eso aquí me costó al principio”, ha sentenciado.