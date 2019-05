Mario Barco: "Ha sido muy emocionante volver a pisar Carranza"

Nadie se acordaba de Mario Barco hasta que recibió la llamada de Cervera, de la grada al once seis meses después. “Primero estoy contento por volver a sentirme jugador. No he perdido nunca la esperanza de tener esta oportunidad y por eso decidí quedarme cuando tenía opciones de salir. Solo pensé en tener esta oportunidad fuera cuando fuera y hacer cosas grandes con este club. La verdad es que ha sido muy emocionante volver a pisar el césped de Carranza”.

El ariete valoró el esfuerzo del equipo tras verse pronto con el marcador en contra. “Somos fuertes y nos repusimos pronto porque somos una familia y rápido nos hemos venido arriba. Además, cuando hemos empatado hemos sido capaces de ir a por la victoria”. Las sensaciones de Mario Barco no han sido negativas en el aspecto físico. “Mi intención siempre es la de darlo todo, pero evidentemente cuando se tiene más ritmo o más minutos, esa chispa de llegar al remate y a las disputas sí se nota. Al final se subieron un poco los gemelos, pero me voy contento”. Para acabar, valoraba el punto. “Lo importante es sumar, más aún con rivales como el Málaga”.

Por su parte, el defensa Sergio Sánchez apuntaba lo que, bajo su punto de vista, debió suceder. “Hemos podido sumar los tres puntos y aunque tenemos salidas fuertes, merece la pena soñar porque llevamos mucho tiempo soñando con algo; hay muchas ganas dentro del vestuario”.

El zaguero catalán habló de un Málaga que “es un rival potente y que marcó a los seis minutos”. “El equipo se vino arriba y empató exponiendo una gran fortaleza física, que es lo que se nos exige”.