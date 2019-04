Machís: "Sin el gran trabajo del equipo no habría marcado los tres goles”

Sergio González: “Al principio estaba algo inseguro, pero después me sentí cómodo”

Sergio González estaba feliz como un niño con zapatos nuevos. No era para menos. Ante Las Palmas estrenó titularidad con el primer equipo en Segunda. “Estoy muy cotneto por jugar de titular en Segunda con el Cádiz y por la victoria”. Como no podía ser de otro modo, palabras de agracecimiento a sus compañeros y al entrenador. “El equipo me ha apoyado, el míster también, por eso también estoy muy contento”. Una actuación la del canterano en la que fue de menos a más. “La verdad es que en los 10 ó 15 primeros minutos me ha costado, estaba algo inseguro, pero a partir de dos acciones buenas me he ido sintiendo más cómodo”. De hecho, tras el descanso mostró un magnífico nivel, a la altura del resto del bloque. “En la segunda parte nos hemos encontrado muy bien, nos hemos situado bien. Primero nos ha costado pero al final, después de aguantar el arreón, hemos marcado y nos llevamos una victoria muy imprtante”. También destacó la faceta defensiva del equipo: “Hemos dejado la portería a cero, aunque teniendo fortuna en las primeras acciones”.