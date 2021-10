Luis García: "Hemos sido superiores al Cádiz en todos los aspectos"

Luis García, entrenador del Mallorca, compareció en la sala de prensa del Nuevo Mirandilla (antiguo Ramón de Carranza) para realizar una valoración de lo acontecido en el encuentro contra el Cádiz CF.

Racha de pérdidas de puntos en los instantes finales. “Lo que está pasando no tiene explicación. Es difícil de explicar por mi parte y la de los jugadores. No está pasando algo increíble. Esperemos no echar en falta esos puntos. Hemos sido superiores al Cádiz en todos los aspectos. Ellos tenían que atacar pero no crearon peligro. Es inexplicable que por falta de atención se pierde la marca, un despiste… no es tan fácil de explicar. Debemos mantener un resultado. La única que tienen, marcan. Si es penalti se lo regalamos, pero no sé si es porque no lo he visto. Pero llevamos tres empates que debían ser tres victorias. Para mí es difícil digerir esta situación”.

Idea de equipo en el césped. “Vamos a cualquier campo a hacer nuestro fútbol, nos ponemos por delante y estamos contentos. Sumar es bueno pero ir en Valencia 0-2 y que te empaten en el descuento, y lo de hoy no es normal”.

Su expulsión. “Ha sido porque le he llamado. Le he dicho que no nos pita nada, pero ni en tono despectivo ni nada”, agregando del encuentro que “en el campo tenemos que terminar con once”. “No sé si nos están poniendo el baremo muy alto”.

Análisis de la temporada. “Estoy encantado con el equipo y con lo que proponemos. Pero para un recién ascendido es duro que cinco veces seguidas te hagan lo de hoy. Y eso que lo tenemos más que trabajado. Si ha sido penalti es un error gravísimo para nosotros. Pero estamos dando una gran imagen a pesar de todo”.