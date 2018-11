Lekic le pone cara a la ambición

Después de su semana perfecta por el papel que tuvo ante el Espanyol y el Elche, Dejan Lekic apunta alto porque entiende que las opciones del Cádiz son mayores que pelear únicamente por alejarse del descenso. El delantero cree en lo que hace el equipo y le pone cara, y hasta una frase, a la ambición. "Si jugamos como la segunda parte del Elche, podemos estar arriba".

Al igual que le venía sucediendo a sus compañeros, Lekic necesitaba una satisfacción como la del domingo. "Después de tanto sufrimiento de las últimas semanas, creo que nos ha dado alegría para cambiar las cosas. Lo primero es que el equipo ha empezado a jugar bien y ha salido de la mala racha. Ahora tenemos un partido complicado y creo que esta plantilla tiene que estar más arriba", ha explicado en la sala de prensa de las instalaciones de El Rosal.

El atrevimiento de este jugador no solo se queda en el césped, ya que apunta a una de las claves de la mejoría en la segunda mitad ante el Elche. "En la primera parte supieron defender, tuvieron la oportunidad de marcar y luego nosotros supimos darle la vuelta al partido", y ha agregado que "fuimos mejores en el segundo tiempo", momento en el que apunta a Salvi Sánchez. "Es un jugador muy importante para nosotros; con la calidad que tiene y su velocidad nos viene bien". También su aportación revolucionó el equipo. "El míster me dio una oportunidad en el segundo tiempo y hay que aprovecharlo. Quiero olvidar lo que pasó y pensar en el Reus".

Precisamente el conjunto catalán fue del que salió en el último suspiro del mercado de verano para recalar en el Carranza. "Empecé bien la pretemporada, no pudimos jugar y acabamos como se acabó; vine el ultimo día y es verdad que me costó coger el ritmo del resto de jugadores. Desde el primer entrenamiento me costó porque la manera de trabajar aquí es muy fuerte. Ahora estoy bien", ha señalado antes de admitir que "no soy un delantero que pueda caer a banda, pero hay que hacerlo". "Creo que ahora estoy mejor, pero yo soy un delantero de referencia, no va a ser habitual lo del 1-1. Tenemos cuatro delanteros que pueden meter gol, pero también podemos tener una mala racha. Lo seguro es que el Cádiz ha demostrado que puede hacer daño cuando está bien".

Conoce mejor que nadie al enemigo del sábado por su pasado reciente en Reus. "Es un equipo competitivo y duro que no encaja muchos goles y que juega muy ordenadamente. Vamos a intentar meter nuestro ritmo de juego, atacar bien desde el principio y ojalá podamos meter pronto. No vamos a ganar fácil, es un rival competitivo y muy fuerte".

En la parte final de su intervención, ha dicho que el actual puesto en la tabla se acerca más a lo que se espera del Cádiz. "No era normal meterse en descenso. Este año la Liga es muy fuerte con muchos equipos de Primera y hasta el final no se sabe quién va a estar más arriba". Y ha cerrado con un mensaje ambicioso. "Si jugamos como la segunda parte del Elche, podemos estar arriba. Debemos mantener este ritmo y entrenar fuerte cada día".