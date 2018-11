Lekic y Rober Correa, la felicidad de un vestuario

Uno de los grandes protagonistas del partido de hoy ha sido Dejan Lekic, autor del segundo gol y artífice de las mejores acciones del equipo amarillo. El ariete ha firmado su mejor actuación como cadista y una de las más brillantes de los últimos años. "Es verdad que en el primer tiempo tuvimos que sufrir, pero en la segunda parte, al entrar Salvi y yo, se vio que tenemos un ataque muy bueno y hemos sido superiores", añadiendo que "debemos seguir así porque este es el camino".

Lekic ha admitido, en el análisis más personal, que ahora empieza a encontrarse bien en el aspecto físico. "Me costó coger el tono físicamente y aunque ahora no estoy al cien por cien, es cierto que me encuentro mejor y ha sido una semana muy positiva". El jugador cadista ha agregado que "cada día entreno más fuerte para llegar a un nivel bueno".

El futbolista ha explicado sobre lo sucedido que "cuando menos te lo esperas salen las cosas y hemos sabido aprovechar las acciones de calidad". "Intentaremos estar entre los seis primeros", ha lanzado como deseo. Lekic se ha reservado para el final de su intervención unos piropos hacia los seguidores. "Este apoyo te da fuerzas y empuja hasta el final. La gente ha estado genial".

Por su parte, el inesperado autor del primer gol, el lateral derecho Rober Correa, estaba pletórico en la zona mixta del Carranza al acabar el encuentro. "Estoy muy feliz por el gol porque es una forma de resaltar tu trabajo", destacando que “ha sido una primera parte disputada, de mucha intensidad, pero el césped no ha ayudado". "En la segunda parte los cambios han venido bien y todos estamos muy felices e la goleada y de que la afición haya disfrutado".

Rober Correa ha alabado el papel de todos los futbolistas al afirmar que "creo que tenemos una plantilla amplia y buena en la que todos dan el nivel". "Con este trabajo que hacen todos te obliga a apretar y a mantener la intensidad muy alta".

El lateral, que tiene pasado en el Elche, ha dedicado unas palabras al conjunto alicantino. "A todos los aficionados del Elche les lanzo muchos ánimos. Celebré el gol porque los laterales no suelen marcar. Además, aquí la afición ayuda mucho y con poco que hagamos en el campo la gente lo celebra a tope", añadiendo Rober Correa que "este estadio tiene esto, que le das poco y la afición se vuelca". "Estoy disfrutando aquí como un enano y como acabo contrato, voy a disfrutar cada partido con los pies en el suelo", ha finalizado el defensor del conjunto cadista.