Jurado: "Me he visto bien físicamente, aunque es normal que me falte un poco de ritmo"

José Manuel Jurado, jugador del Cádiz CF, pasó por la sala de prensa del Ramón de Carranza al finalizar el encuentro para atender las cuestiones de los medios de comunicación. El atacante gaditano fue una de las caras nuevas en la alineación que decidió Álvaro Cervera, además de que estrenaba titularidad esta campaña.

"Me he visto bien físicamente y es normal que me falte un poco de ritmo", explicaba en primer lugar antes de recalcar que "debemos de tener tranquilidad y no volvernos locos en hacer números". "Pensamos en el próximo partido y poco más porque esto va muy rápido", dijo tras el empate ante el Alcorcón (1-1).

El sanluqueño sí notó, como le sucede a todos, el hecho de tener el graderío vacío. "Jugar sin público es raro, pero esto está viniendo así y no debemos pensar en eso y sí en ir a por los partidos, que es lo que depende de nosotros".

Centrándose en las jornadas que faltan y en lo mucho que tendrá en juego el equipo, Jurado señaló que ahora mismo "es importante recuperar bien tras los partidos porque el siguiente viene pronto". "Tenemos una plantilla de calidad y juegue quien juegue lo hará bien; de eso estamos convencidos".