José Mari, volver a nacer como futbolista

El pasado no tiene cabida en el fútbol salvo para recordar lo bueno. De aquella noche en Zaragoza queda la clara victoria del Cádiz (0-2), que vuelve a escena en la capital aragonesa con el deseo de mantener la buena racha en ese feudo sin tener que entonar aquello de ‘esto está amañao’.

El ko de José Mari dejó secuelas hasta la última jornada de Liga en forma de rendimiento. El equipo de Cervera acusó en exceso la baja de este futbolista y ni siquiera la llegada de Eugeni -procedente del Lorca FC- en el mercado de invierno fue suficiente. Nunca se sabrá si con el roteño se hubiera escapado el play-off de ascenso, pero lo seguro es que un georgiano que entró como no se debe privó al roteño de poder cerrar otra temporada espléndida en lo personal, con la repercusión en la parcela colectiva.

Hace casi un año el enfado del cadismo con Papu fue evidente. Nadie encontraba justificación al comportamiento del jugador del Zaragoza, cuando en el primer minuto de encuentro realizó una entrada desmedida que acabó con el cadista en ese partido y para el resto de campaña. Papu ni siquiera fue amonestado con tarjeta por aquella acción fuera de lugar, pero es que, además, se permitió la licencia de repetir otra entrada muy fea en la que pisó a Garrido. El georgiano no cuidó las formas y rebasó los límites del reglamento aunque en el cómputo global el conjunto aragonés se mostró duro e incluso pasado de revoluciones. Quizás le afectó el hecho de estar más cerca de los puestos de descenso a Segunda B que los de ascenso a Primera, una situación que se repite para el envite de este viernes.

La de José Mari no fue una ausencia cualquiera. El equipo de la temporada pasada perdió a su 'buque insignia', a un referente dentro y fuera del vestuario, y a la mejor prolongación sobre el césped de lo que pretende el entrenador. Un Álvaro Cervera que fue el primero en lamentar la grave dolencia del centrocampista; la pérdida de una pieza clave en todos los sentidos.

El 9 de diciembre del año pasado el cadismo guardó silencio cuando asistió con rabia a la brutal entrada del zaragocista Papu a José Mari. Una acción escalofriante en el primer minuto de encuentro, en La Romareda, que dio paso que antes del descanso el cadista tuviera que solicitar el cambio porque estaba 'roto'. Papu borró de un plumazo la temporada del jugador roteño, que no volvió a jugar más en ese curso. Zaragoza es el destino de los amarillos el próximo viernes, casi un año después del día en el que a José Mari le arrebataron la ilusión por una entrada fuera de lugar.

Unas molestias ponen en peligro su participación

El destino parece empeñado en evitar que José Mari pise este viernes el césped de La Romareda. No jugó en octubre en la Copa y unas molestias en un pie pueden provocar que tampoco regrese al escenario de la lesión casi un año después. Y es que el centrocampista no está entrenando con sus compañeros en las instalaciones de El Rosal y ha sido sometido a unas pruebas médicas, después de que ante la UD Las Palmas acabara con molestias en el pie derecho. La entidad cadista indicaba ayer que sufre "una metatarsalgia en el pie derecho", que es el motivo por el cual no ha tomado parte en los entrenamientos junto al grueso del grupo. El roteño queda a la espera evolución en las próximas horas antes de decidir si puede estar presente en el encuentro del viernes en La Romareda.