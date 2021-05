José Mari: "Nos vamos con mal sabor de boca"

José Mari, centrocampista y capitán del Cádiz CF, habló al finalizar el encuentro ante el Elche CF a los micrófonos de Movistar LaLiga. El análisis del roteño le llevó a decir lo siguiente: "Han entrado bien, nos han hecho alguna ocasión de peligro, luego nos estabilizamos. Hay que tener presentes que ellos se jugaban bastante", al tiempo que añadía que "equilibramos el problema del mediapunta que se metía entre los centrales". "Nos fuimos al descanso con un buen resultado, pero al inicio de la segunda parte nos hicieron los goles y ya nos costó llevar la iniciativa. Con el equipo volcado nos hicieron el tercero. Nos vamos con mal sabor de boca, pero no pudo ser. Intentaremos sacar adelante el siguiente".

José Mari apuntaba a una máxima que corre en contra de los amarillos tradicionalmente. "Cuando te hacen los dos goles y se ponen por delante es difícil volver a activarte y apretar en estas circunstancias. Hay que felicitar al Elche que ha hecho un buen partido y es justo vencedor".

Se refirió al hecho de haber anotado el primer tanto del encuentro. "Ha tenido que ser de penalti, no he tenido fortuna de hacer gol de otra jugada. Tenía ganas de dedicárselo a mis hijos, al recién nacido y a mi hija Lucía. Muy contento por el gol, pero la lástima es la derrota. No va a empañar la gran campaña que hemos hecho. Trabajaremos para sacar los tres puntos en la última jornada".

En la parte final de su intervención el jugador del Cádiz CF tuvo palabras para la masa social a lo largo de la temporada. "Hemos echado de menos a la afición, Carranza sin ellos no es lo mismo. Ellos nos llevan en volandas. Estamos deseando que puedan venir la temporada que viene. Ojalá volvamos a hacer de Carranza un estadio mágico con nuestra gente".