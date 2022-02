José Mari: "Que nadie dé al equipo por muerto"

Un día muy especial para José Mari, capitán del Cádiz CF, que ha debutado este sábado en Liga tras su lesión en agosto. "Han sido semanas de emociones fuertes esperando el momento, trabajando como hemos trabajado siempre desde que llegué aquí al Cádiz, con la máxima humildad y todo el trabajo del mundo. Me he venido preparando mentalmente porque sabía que me iba a emocionar. Una lástima que no ha podido ser con una victoria. Ya estoy de vuelta, muy feliz, preparado para ayudar a mis compañeros y seguir apretando", aseguró.

Momentos duros en la lesión. "Cuando uno no puede ayudar se siente dolido, triste. Ha sido difícil emocionalmente. Psicólogo deportivo, familia, club, afición, todos me han ayudado en estos momentos más duros de mi carrera. Me han hecho crecer, conocerme y mejorar".

Da la cara por el equipo. "Estoy muy orgulloso de lo que ha hecho el equipo. Ha cambiado el sistema para nivelar a un equipo que es muy fuerte. No digo que este sea el camino porque sí, lo digo porque lo pienso de verdad. Que nadie nos dé por muertos. El Cádiz está vivo y va a dar guerra hasta el último minuto del último partido".

Confianza. "El equipo, cuando no gana, y más en un partido en el que lo ha hecho todo para sumar los tres puntos, está contrariado, molesto. Pero he llegado ahí dentro, he mirado las caras de mis compañeros y si digo que el equipo está vivo es porque sus caras lo reflejan. Que nadie dé al equipo por muerto. Vamos a seguir trabajando, insistiendo. La idea del míster la llevamos a rajatabla, confiamos en ella. Solo queda seguir trabajando en esta línea y prepararnos porque vamos a ir a Granada a por los tres puntos, que creo que ya nos lo merecemos".