José Mari, descartado

José Mari no jugará el viernes en La Romareda. El centrocampista ha quedado descartado para formar parte de la convocatoria de jugadores que partirán este jueves hacia tierras aragonesas al no recuperarse a tiempo de sus problemas físicos, por lo que Álvaro Cervera se verá obligado a modificar un once inicial que ha repetido en las últimas tres jornadas, contra el Reus, el Córdoba y Las Palmas.

El futbolista roteño comenzó la semana con molestias en el pie derecho, como consecuencia de un golpe recibido en el partido del Ramón de Carranza contra los canarios, y finalmente no se ha podido ejercitar con normalidad junto al resto de compañeros, por lo que al entrenador no le ha quedado más remedio que asumir que causará baja en Zaragoza, una visita en la que tendrá que buscar alternativas para la zona ancha.

En este sentido, el propio técnico ha revelado en la rueda de prensa posterior a la sesión preparatoria de este miércoles en la Ciudad Deportiva de El Rosal que sacará seguro a Karim Azamoum, Álex Fernández o Edu Ramos para formar tándem con Garrido, si bien tampoco se puede descartar que opte por un trivote y sean dos de los tres citados los alineados por aquello de que se trata de un compromiso especialmente complicado y que seguramente requiera un plus en cuanto a reforzar el sistema defensivo.

Cervera reflexiona en voz alta para razonar los motivos que podrían llevarle a efectuar alguna variación al margen de la obligada por la ausencia del lesionado José Mari. "Dos puntas y dos extremos en casa nos da para defender y atacar bien, pero fuera cuesta más. Llegará un momento en el que tendremos que cambiar. No es seguro que salga con lo mismo. Ahora mismo estaría mal visto por la racha de victorias seguidas, pero hay que tenerlo en cuenta. En Córdoba, aunque ganamos, no se jugó bien. Nos gusta ganar pero nosotros, el cuerpo técnico, hacemos el análisis con las posibilidades que hubo de ganar y de perder".