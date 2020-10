Jonsson, sobre el Cádiz CF: "Hay un ambiente espectacular que no había visto en otro club"

Jens Jonsson vive sus primeros meses como futbolista del Cádiz CF ya integrado en el engranaje del sistema de Álvaro Cervera. El medio no tardó en hacerse con la titularidad y es un fijo en las alineaciones.

"El comienzo fue frenético", explicó Jonsson el miércoles 28 de octubre sobre su aterrizaje en el conjunto amarillo. "Físicamente llegué bien, pero había positivos por coronavirus en el club y eso complicó la situación para coger el ritmo. Pero todo bien, estoy muy feliz de estar en el Cádiz CF. Cuando jugué contra el Espanyol (partido de pretemporada en Marbella) y el gran nivel que tenía tras bajar a Segunda División pensé lo buena que sería la Primera".

No ocultó el jugador danés que el idioma es lo que más la está costando en su etapa inicial en Cádiz y el Cádiz CF. "En Dinamarca la gente habla bien el inglés y el alemán. Para mí adaptarme a un país nuevo es un reto, puede ser algo difícil a nivel social, pero a la hora de jugar en el campo no es un problema". Explicó que el idioma también es complicado "en los entrenamientos, pero los compañeros me explican lo que pide el míster. Es un estilo de juego directo".

Jonsson reconoció como "una grata sorpresa" la victoria en el terreno del Real Madrid. "Hemos demostrado que somos capaces de competir, tenemos que dar el cien por cien en cada partido y seguro que vamos a dar problemas a los rivales. Pero siempre tenemos que estar muy centrados".

El centrocampista expuso que con los jugadores de la plantilla que más conecta "son los que hablan inglés". Pero dijo algo más que para él es importante. "Hay una armonía y un ambiente espectacular que no había visto en otro club. Estoy sorprendido por el ambiente tan alegre que hay".

Michael Laudrup es, a su juicio, el mejor futbolista que ha dado Dinamarca. Jonsson no escondió su deseo de jugar algún día con la selección de su país. "Representar a tu país es un sueño. En el día a día estoy centrado en ayudar al equipo y si llega el momento de ser convocado para jugar con mí país será un sueño.

Jonsson ya conoce el estilo de juego del Cádiz, que se caracteriza por ser directo. "Algunos rivales no te dejan tener tiempo con el esférico. Con el paso de los partidos espero tener más contacto con el balón".