Jarro de agua fría en una plantilla que se centra en el Mallorca

El dolor por lo sucedido con Juan Hernández no puede ser un muro que no deje ver la realidad colectiva del Cádiz, que apunta al próximo viernes en el campo del Mallorca. Los jugadores y los miembros del cuerpo técnico lamentan más que nadie lo sucedido con el extremo, pero están obligados a seguir adelante y no habrá mejor homenaje que dedicarle pronto una victoria, a ser posible en Palma.

El equipo acudió ayer a la habitual cita matinal en las instalaciones de El Rosal, una sesión en la que se avanzó un poco más en la preparación del encuentro en las Islas Baleares. Una vez que pasó lo de Juan Hernández y las sospechas señalaban a lo peor, las miradas las acapararon Lekic, Garrido y Jairo. El primero de ellos, el delantero que fue el último en llegar antes del cierre del mercado, trabajó a tope junto a sus nuevos compañeros, lo que quiere decir que cada vez tiene más cerca la posibilidad de estrenarse en una convocatoria. Precisamente hace dos campañas el ariete defendió la elástica del conjunto bermellón.

En cuanto a Garrido y Jairo, ambos continúan fuera de la dinámica del grupo por las lesiones que arrastran; en el caso del vasco se trata de un golpe, y lo del ex del Extremadura es de índole muscular. No estarán en Mallorca ni tampoco para la Copa y muy posiblemente no lleguen al choque en Albacete. Con Álex Fernández y José Mari rindiendo a un buen nivel, la preocupación por Garrido es menor. Aunque con Juan Hernández ko y Jairo con su lesión muscular, la banda izquierda está muy justita.