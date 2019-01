Jairo: "No hemos estado a la altura de otros partidos en nivel defensivo"

El extremo Jairo Izquierdo fue uno de los dos jugadores del conjunto amarillo que ofrecieron sus valoraciones al término del encuentro en campo del Osasuna que acabó con derrota en el retorno a la competición liguera tras el parón invernal. El cadista manifestó que "no hemos estado a la altura de otros partidos en lo que respecta a nivel defensivo. Hemos estado muy abiertos, más de lo que acostumbramos, y por ahí nuestros adversarios han aprovechado para encontrar huecos y, en consecuencia, para hacernos daño".

El futbolista canario explicó lo siguiente a continuación: "Sabíamos que el de El Sadar frente al Osasuna iba a ser un partido más complicado, y así ha sido. Pero ahora debemos tener claro que este encuentro ya ha pasado y que lo que toca a partir de este momento es ver en qué hemos fallado durante el choque de esta tarde con el objetivo de corregir esos errores para que no vuelvan a producirse en enfrentamientos venideros".

El montenegrino Ivan Kecojevic pasó por la zona mixta de El Sadar para analizar la derrota por la mínima, manifestando durante su intervención que "ha sido un partido difícil ante un buen equipo en su casa". Agregó a continuación que "no hemos empezado bien el partido. Aunque nos adelantamos, ellos han creado ocasiones de peligro delante de nuestra portería y han conseguido remontar". El defensa central no ocultó que "el Osasuna es un conjunto fuerte en casa y no ha concedido ninguna derrota aquí de momento, lo cual dice mucho a su favor".

El centrocampista ofensivo Álex Fernández tampoco puso peros a la derrota encajada en el campo del Osasuna: "Ya se sabe que por tradición El Sadar es un campo complicado para los visitantes y hoy se ha vuelto a cumplir en nuestro partido contra el Osasuna. En este escenario los partidos se suelen hacer largos y hemos visto cómo adelantarnos en el marcador no nos ha servido para puntuar. Hay que reconocer que ellos han merecido el triunfo esta tarde, no hay que buscar excusas de ningún tipo".