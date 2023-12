Iván Alejo no oculta su gran problema en el Cádiz CF

Iván Alejo puede presumir esta temporada de ser titular en el Cádiz CF. El atacante vallisoletano es una pieza importante para Sergio González tomando como referencia los minutos que está acumulando en el verde en competición oficial. La competencia es grande en los dos extremos una vez que Brian Ocampo se ha recuperado, si bien Alejo no pierde su estatus en el once.

El futbolista del Cádiz CF es feliz tomando como referencia su labor en el once, su papel pleno de protagonismo y la conexión que está teniendo con Chris Ramos, que se traduce en goles. Su deseo es que el buen momento que atraviesa se alargue lo posible y que contribuya a un mejor rendimiento dentro del plantel.

"Estoy muy contento pero es verdad que no puedo entrar en tanta guerra. Lo tengo que corregir. No puedo tener diez cartulinas amarillas porque es algo que me perjudica y me condiciona mucho en los partidos. Es algo que trato de solucionar", fueron las palabras del vallisoletano al final del partido.

Y ahí radica el problema de este jugador. Su temperamento, ir al límite, o más allá, en casi todo lo que respecta al encuentro se traduce en un aluvión de amonestaciones que es impropio para un futbolista de claro corte ofensivo. Alejo presenta una carta de presentación de diez cartulinas amarillas; una cifra bestial en mitad de Liga para cualquier jugador pero especialmente sorprendente en un extremo.

La cuestión requiere de un análisis porque el papel de Alejo puede ser aún mejor si no se ve condicionado a las primeras de cambio por una cartulina amarilla. Cuando eso sucede, el cadismo cruza los dedos con el miedo a que en cualquier momento una segunda amarilla le envíe a los vestuarios antes de tiempo.Otro problema no sólo corresponde al extremo. Se trata del papel de los árbitros, que le tienen cogida la matrícula como jugador que complica la vida con sus batallas dentro de la guerra de un partido. Cuando llega el lío en una acción con Alejo de por medio, se antoja muy fácil amonestar al cadista antes que a cualquier otro.

Pues todo eso debe corregirlo el futbolista del Cádiz CF o, al menos, minimizarlo lo posible para que destaque aún más su rendimiento y capacidad de sumar en favor del equipo en el terreno de juego. Sin ser un jugador que convenza a todos, la verdad es que se va haciendo fuerte en el once con titularidades y centros cada vez más precisos al corazón del área.

Sergio González también admite lo mucho que le da este futbolistas, con sus defectos y virtudes, y la intensidad que le mete al juego sobrepasando en ocasiones esa barrera de lo permitido. Así es Iván Alejo desde que fichó por el Cádiz CF con la salvedad de que ahora dispone de la máxima confianza del responsable de la plantilla, cuando otras campañas aparecía y desaparecía de la alineaciones.