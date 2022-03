Iraola y la realidad de lo sucedido

Andoni Iraola, entrenador del Rayo Vallecano, en sala de prensa tras la derrota contra el Cádiz CF. "No creo que haya sido el esfuerzo del Villamarín decisivo. Creo que la principal razón por la que hemos perdido el partido de hoy es porque en las áreas no hemos estado nada bien, ni en la propia ni en la contraria, que es lo que marcan los partidos. En las propias hemos cometido dos errores y en la rival hemos tenido ocasiones y no la hemos metido", indicaba antes de lamentar los fallos en la zaga. "Cuando hemos podido tener balón y mantener al Cádiz lejos de nuestra portería hemos jugado bien y hemos tenido alguna ocasión clara, pero cuando el Cádiz nos metía un balón dentro de nuestra área, incluso con los saques de banda, te genera esa inquietud".

El preparador del conjunto rayista entiende que toca abrir los ojos ante la realidad del equipo en la Liga. "Estamos en la pelea por la permanencia igual que todos los equipos que están cerca nuestra. Hoy era un partido muy importante para nosotros. Hay que pensar en lo que viene para tratar de reconducir la situación", relataba Iraola.