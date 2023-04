Goles gaditanos en las tres victorias caseras del Cádiz CF sobre el Real Madrid: es el turno de Chris Ramos

El Cádiz CF saborea la histórica victoria a domicilio (0-2) en el duelo andaluz frente al Betis, pero no pierde de vista que el próximo sábado 15 de abril afronta uno de los partidos más atractivos de la temporada 2022/23.

La Liga no detiene su marcha y el conjunto amarillo, con la misión de la permanencia como absoluta prioridad, encara con la moral por las nubes el encuentro ante el Real Madrid de la 29ª jornada que tendrá como escenario el estadio Nuevo Mirandilla. Una oportunidad de dar un paso más hacia salvación.

El reto no puede ser más difícil y estimulante para un Cádiz CF dispuesto a plantar cara al vigente campeón de Liga y de Europa. Los antecedentes ponen sobre la mesa la complejidad del partido pero también reflejan que no es imposible que el pequeño doblegue al grande.

La historia de los enfrentamientos entre el cuadro gaditano y el conjunto merengue se remontan 45 años en el tiempo, cuando el modesto derribó la puerta de Primera División en la década de los 70.

Amarillos y blancos se han visto las caras en 19 ocasiones en el antiguo Carranza. La del próximo sábado será la vigésima cita en el santuario cadista. El balance es tres victorias, seis empates y diez derrotas, con 11 goles a favor y 28 en contra.

Catorce de esos envites forman parte de la historia de la Liga, con un saldo de tres triunfos, tres igualadas y ocho derrotas, 9 tantos anotados y 23 recibidos. Los números son claramente favorables al equipo poderoso, aunque también indican que los amarillos han plantado cara no pocas veces con resultados positivos. Los seis encuentros ligueros no perdidos abren la puerta de la esperanza. No es imposible puntuar en casa ante uno de los grandes.

Ganar es una opción que no se puede descartar porque ya ha sucedido en tres de esos duelos que se resolvieron con recorridos parecidos: todos por 1-0, los goles marcados en la primera parte y los autores nacidos en Cádiz.

El primer éxito del cuadro gaditano frente al Real Madrid fue precisamente en el estreno de sus enfrentamientos en la campaña 1977/78, la del estreno en la élite. Venció 1-0 con un tanto que llevó la firma de Paco Baena.

En la 1981/82, la segunda del Cádiz CF en Primera División, el gol que dejó los puntos en casa lo hizo Mané. En la 1990/91, el triunfo llegó a través de un penalti transformado por Jose González.

Siguiendo el hilo de la historia, ahora es el turno de Chris Ramos, delantero gaditano que en el choque contra el Betis se estrenó como goleador cadista y en Primera División y su debut como titular en el equipo de sus amores. Cumplió un sueño, pero le quedan más por cumplir y uno de ellos es marcarle al Real Madrid.