García Plaza: "El Cádiz ha sido más experto, pero pudimos empatar perfectamente"

El entrenador del Alavés, Luis García Plaza, lamentó que la derrota de su equipo con el Cádiz en el Nuevo Mirandilla, antiguo Ramón de Carranza, se produjera por pequeños detalles en un partido que, en su opinión, pudieron empatar perfectamente.

Estreno. "Se ha notado que era el debut de muchos de mis jugadores. Necesitamos más rodaje. El Cádiz se ha mostrado más experto".

Análisis. "Ellos empezaron fuertes pero después de la media hora nos hemos soltado, aunque cuando hemos llegado arriba no hemos sabido hacer daño, ni en los centros ni en las decisiones. Podíamos haber empatado. El Cádiz nos ha hecho daño a balón parado, y nosotros no tenemos un sacador de faltas o córners porque hemos perdido a varios especialistas".

Tensión. "En el arranque se ha visto a la gente nerviosa, pero luego hemos competido de tú a tú. Podíamos hablar de un empate. Las sensaciones ahora mismo no son malas, pero sí necesitamos elegir mejor los centros, sacar más a las jugadas de balón parado... Va a haber más derrotas, lo tengo claro, este año va a ser diferente al anterior, pero creo que iremos cogiendo la dinámica que necesitamos".

Calidad. "Estoy un poco enfadado porque cuando llegábamos arriba no centrábamos bien. Nos ha faltado un poco más de calidad. Los chavales han trabajado bien y a algunos les viene bien porque no tienen ese poso que hace falta en Primera. Hemos hecho méritos para no perder pero al final lo que cuenta es quién ha metido la pelota".