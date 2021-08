La Federación de Peñas Cadistas retoma su gala

En el Baluarte de los Mártires se celebró el reencuentro de las peñas que conforman la Federación de Peñas Cadistas (FPC). Un acto que se vivió empapado de cadismo y que contó además con la presencia de una amplia representación del Cádiz CF. Manuel Vizcaíno y Rafael Contreras, presidente y vicepresidente del club, respectivamente, estuvieron acompañados por Álvaro Cervera, Fali, Álvaro Negredo, Álex Fernández, como integrantes del primer equipo, y también con María García Villega, del Cádiz CF femenino, además de otros miembros de la entidad.

En primer lugar, Juan Antonio García, presidente de la FPC, hizo entrega de un Trofeo a José Grima, director de comunicaciones del Cádiz CF. Posteriormente se siguió con los reconocimientos. Rafael Contreras fue el elegido por la FPC para hacer entrega del trofeo a Fran Camacho en homenaje al Cádiz CF Genuine.

El Trofeo Aitana Fernández a la mejor jugadora de la temporada del Cádiz CF femenino fue entregado a María García Villega. El Trofeo Javi Jiménez al mejor jugador del Cádiz B fue para el delantero Nieto, recogiendo el premio su padre, ya que el jugador se encuentra cedido en el Andorra, por lo que le fue imposible recibir el galardón.

La Peña 'Chicharros en Amarillo', de Tenerife, se desplazó hasta la Tacita de Plata para que Javier Parra diera su premio a mejor jugador de la pasada temporada al central Fali. También participó en este acto la Peña 'Tercio Amarillo', encargada del premio de la 2019/20 a Álex Fernández y el de la 2020/21 a Fali. La Peña 'Barrosa amarilla', valorando el gol más importante y representativo del año, hizo entrega del trofeo a Álvaro Negredo por su gol al Barcelona en el feudo cadista.

El Trofeo Pepe Ramírez, que se otorga al mejor jugador de la temporada con las puntuaciones de todas las peñas que forman parte de la FPC, acabó en manos de Álex Fernández, del año 2020, mientras que el de 2021 recayó en el delantero Álvaro Negredo. Además, la Federación quiso destacar el récord de victorias que logró Álvaro Cervera la pasada temporada, recibiendo la distinción de manos de Paco Baena, una leyenda del Cádiz CF.

El entrenador Álvaro Cervera tomó la palabra para indicar que "estos actos son bonitos, sobre todo este año que no hemos podido vernos en el estadio". "Estos son los actos que nos gustan a los que formamos parte del vestuario. Estamos muy agradecidos y esperamos que podamos sentirnos en el campo, que es donde realmente se vive el fútbol", aseguró.

Para cerrar el acto, Manuel Vizcaíno recibía el homenaje de la FPC y pronunciaba unas palabras. "Reflexionaba hace unos días que, cuando llegué aquí, pensaba cómo sería el Cádiz en el futuro. Pensé que llegaríamos donde estamos, no es falsa modestia, sabíamos que íbamos a llegar a LaLiga Santander. No veníamos a estar de paso. Sé que tenemos que seguir creciendo y que nos van a respetar en el fútbol nacional. No vamos a dejar de crecer, lo mejor está por llegar".