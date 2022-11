Fali no trabaja en el primer entrenamiento de la semana del Cadiz CF

El Cádiz CF desarrolló el lunes 7 de noviembre el primer entrenamiento de la semana en la Ciudad Deportiva de El Rosal (en Puerto Real) enfocado a la preparación del partido contra el Real Madrid que se disputa el jueves 10 en el estadio Santiago Bernabéu (14ª jornada de Liga).

La plantilla llevó a cabo una sesión dirigida sobre todo al aspecto físico. Después de la charla inicial en el vestuario por parte del entrenador, Sergio González, los jugadores trabajaron durante media hora en gimnasio.

Después de la tarea física realizada en el gimnasio, los componentes del cuadro gaditano saltaron al campo 4 de la Ciudad Deportiva para desplegar un breve trabajo con protagonismo para el balón.

No se ejercitaron con el grupo Joseba Zaldua (baja de larga duración) ni Momo Mbaye, lesionado en el choque frente al Atlético de Madrid y sin opciones de jugar hasta después del parón por el Mundial de Qatar. Tampoco pudo desempeñarse con el grupo Víctor Chust tras dañarse al cuádriceps de su pierna derecha al golpear la pelota en el envite ante el Getafe. El internacional sub'21 no estará disponible para medirse a su ex equipo y su reaparición no será hasta después del evento mundialista.

Tampoco trabajo con sus compañeros el defensa central Fali, que sufrió una contractura muscular en el duelo ante el cuadro getafense. El valenciano es duda para la cita del Bernabéu. Dependerá de su estado en los entrenamientos del martes y miércoles. Si consigue desenvolverse con normalidad, tendrá opciones de participar en el encuentro.

Sí se entrenó con normalidad Luis Hernández, pendiente de la decisión del Comité de Competición tras el recurso presentado por el club para solicitar la anulación de la primera de las dos cartulinas amarillas que el zaguero vio en el último partido. Si el órgano disciplinario la retira, podrá jugar el jueves. En caso contrario, tendrá que cumplir la correspondiente sanción federativa. El Comité debe reunirse el martes antes del comienzo del 14º capítulo liguero.

Este martes, desde las diez y media de la mañana, el Cádiz CF desarrollará la tercera (la primera fue el domingo) y penúltima sesión antes de visitar al conjunto blanco.