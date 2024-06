Duras críticas de Alma Cadista a la directiva del Cádiz CF por la campaña de abonados

Alma Cadista, plataforma de aficionados y aficionadas cadistas, ha lanzado un comunicado a raíz de la campaña de abonado lanzada por el Cádiz CF.

El comunicado es el siguiente:

Alma Cadista pide a la directiva del Cádiz CF que reconsidere su campaña de abonados para la temporada 2024-25, en la que el equipo militará en Segunda División después de la pésima temporada 2023-24, culminada con su descenso hace apenas un mes.

El fracaso deportivo, con sólo seis victorias en 40 partidos oficiales, errores de planificación, falta de “implicación y disciplina en el vestuario” (según adujo recientemente el propio Manuel Vizcaíno), que condujeron a una pérdida de categoría más que anunciada, dejan ver un panorama que lleva a esta plataforma de aficionados a considerar inaceptable que el club mantenga los mismos precios base que el curso pasado, cuando se militó en una categoría superior. Son tarifas que no se ajustan a la realidad de la nueva categoría y que incluso son superiores a clubes que jugarán en Primera División y disputarán competiciones europeas, caso del Real Betis Balompié.

Si estos precios de partida se contrastan con la última temporada que el Cádiz CF disputó en Segunda División, temporada 19/20, la comparación resulta aún más llamativa y esclarecedora de nuestra solicitud. Así, la Tribuna Baja pasa de 400 euros a 1.325, la Tribuna Alta aumenta desde los 337 euros a los 997,5, la Tribuna de Preferencia crece de 235 euros a 930 y los Fondos, de 125 euros a 450. Ni siquiera que esta temporada contemple la disputa de dos partidos más en nuestro estadio justifican una subida tan desmedida.

Ante el clamor de los cadistas, la directiva se vio obligada a rectificar apenas diez horas después de presentar la campaña. Un volantazo que maquilla en parte el error, pero que no corrige lo sustancial: el precio base de los abonos es el mismo que en Primera División. El club no debería olvidar que los nuestros son los de amarillo, los que cada dos semanas acuden al estadio a animar hasta perder la voz a su equipo. No merecen esta falta de profesionalidad y seriedad por parte de la dirección de la entidad.

¿Cómo es posible que ahora que el club presume de su saneada economía y que se jacta de que el ascenso no es una necesidad porque hay colchón en las cuentas, se tripliquen los precios base respecto a una temporada en la que todavía no se había llenado la caja con los ingresos que dan cuatro años en Primera División?

Alma Cadista lamenta que apenas un mes después del descenso a Segunda División y del vergonzoso último partido en Almería, el club no haya tenido ni la más mínima sensibilidad, empatía, ni cariño con una afición que en demasiadas ocasiones de la temporada pasada tuvo que taparse la cara ante el espectáculo dantesco del equipo, y pese a ello no escatimó en ánimos y aliento hasta que las matemáticas no confirmaron lo inevitable. Los platos rotos de la gestión del curso pasado parecen pagarlos los que ninguna culpa tienen.

Esta plataforma considera esencial para esta nueva temporada recuperar la sintonía y la identificación de la afición con la entidad y medidas como éstas van justo en la dirección contraria. Los descuentos por antigüedad no esconden, ni justifican ni sirven de coartada ante la evidencia de que los abonados parten de una tarifa idéntica a hace un año cuando el producto que se ofrece es de una división inferior.

Desde este grupo de aficionados y aficionadas cadistas tampoco se entienden otras decisiones como no aplicar las tarifas de menores de 24 y 21 años en determinadas zonas del campo como son Tribuna Baja, Preferencia Baja y Tribuna de Preferencia.

Es justo ahora cuando el club debe hacer un esfuerzo por incentivar la llegada de nuevos socios, inyectar este bendito sentimiento entre los más jóvenes, aquellos que todavía no saben lo que supone vivir un partido vestido de amarillo en nuestro estadio. Estas tarifas frenan y desalientan esa savia nueva que nuestro Cádiz necesita para garantizar su existencia en las próximas generaciones y que el alma cadista sea eterna.

Alma Cadista urge al club a terminar de corregir esta campaña de abonados, que ha suscitado un evidente malestar entre los abonados y aficionados. Es bastante probable que cuando la campaña de abonados finalice, el club saque pecho del grado de fidelidad y porcentaje de renovaciones, pero ese hecho sólo y exclusivamente será debido al amor incondicional y fidelidad de un cadismo que lleva demasiado tiempo poniendo la otra mejilla ante decisiones incomprensibles del club. Con esta medida, el club propicia lo que más le puede doler a un cadista, que le desahucien de su estadio.