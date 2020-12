Día y hora del partido entre el Pontevedra y el Cádiz CF

La Real Federación Española de Fútbol ha dado a conocer los días y horarios de los encuentros de la segunda eliminatoria de la presente edición de la Copa del Rey, incluido el cruce entre el Pontevedra y el Cádiz CF, que se dilucidará a partido único.

Como se esperaba, el duelo entre el conjunto gallego y el gaditano ha quedado fijado para el jueves 7 de enero de 2021 toda vez que los de Álvaro Cervera se medirán al Valencia el lunes día 4 en la cita liguera.

El encuentro que se disputará en el estadio municipal de Pasarón comenzará a las siete de la tarde y lo que aún está por confirmar es si se podrá ver por Dazn o a través de algún canal de Mediaset.

La escuadra de Álvaro Cervera volverá a Galicia después de eliminar en primera ronda al Ribadumia, equipo de la provincia de Pontevedra.

Un rival de Segunda B

La segunda ronda se volverá a disputar a partido único en el campo del club de menor categoría. Eso supone que el Cádiz CF viajará de nuevo a Pontevedra para citarse con un rival que milita en el Grupo 1-A de Segunda División B. El choque tendrá como escenario el estadio municipal de Pasarón después de que la escuadra local diese la sorpresa al deshacerse (2-1) en el primer cruce del Cartagena, club de Segunda A. Todo un aviso para un Cádiz CF que parte con el papel de favorito.

e trata del primer enfrentamiento entre el Cádiz CF y el Pontevedra en la Copa del Rey, aunque los dos equipos se han visto las caras en diez ocasiones en la Liga, siempre en Segunda División. La última vez que el equipo amarillo visitó Pasarón fue en la 40ª jornada de la temporada 2004/05, con un partido resuelto con empate a uno.

El Pontevedra presenta un balance ligiero de tres victorias, cuatro empates y una sola derrota. Ocupa la tercera posición de la clasificación de su grupo con 13 puntos, a cuatro del Unionistas de Salamanca, líder con 17, y dos por debajo del Deportivo de La Coruña, segundo con 15.

El conjunto gallego, entrenado por Jesús Ramos, es uno de los aspirantes al ascenso a la categoría de plata con jugadores que tienen mucha experiencia en Segunda A e incluso en Primera, como es el caso del delantero Charles, su principal referencia en ataque.

Sobresalen además futbolistas como el portero Mario (ex de Racing de Santander, Osasuna y Rayo Vallecano, entre otros) y el defensa central Xisco Campos (en el Mallorca el pasado curso en la máxima división). El técnico suele emplear un once formado en su mayoría por jugadores por encima de los 30 años, entre ellos el ex cadista Aitor Núñez. El lateral derecho formó parte del conjunto amarillo en la temporada 2012/13 en Segunda B cuando Sinergy gestionaba en club y el equipo estuvo cerca del descenso a Tercera.