Derrotado sólo sobre el césped

El ánimo, por lo tanto, sigue intacto. “Nunca es bueno perder, pero cuando lo haces cuando el rival hace lo que quiere duele más. Pero no hemos perdido identidad y el traspié no te deja tocado para el siguiente partido. El fútbol tiene estas cosas”.

Zona mixta

Cifuentes: “El árbitro nos ha pedido perdón por la jugada del penalti; son muchas cosas en contra”. El guardameta del Cádiz expresó al término del encuentro de La Rosaleda la opinión que reflejaba el rostro de todos los jugadores del equipo amarillo después de ver rota su magnífica racha de siete victorias consecutivas en la visita al Málaga. De hecho, Alberto Cifuentes no dudó en responsabilizar al colegiado Trujillo Sánchez de lo sucedido sobre el rectángulo de juego, ya que en los últimos compases del primer tiempo dejó de señalar un claro penalti por manos dentro del área del defensa local Pau Torres, tras un disparo de Álex. El árbitro no indicó el punto fatídico sino córner pese a las protestas de los jugadores cadistas. “El árbitro dice que no ha visto el penalti y nos ha pedido perdón. Son cuatro árbitros, igual alguno sí lo ha visto. En el descanso hemos visto el vídeo y ha sido penalti claro. En estos partidos la diferencia es mínima y ponerte por delante en el marcador es un plus. Era un partido de resultado ajustado. Hemos llegado pero no hemos marcado y ellos han hecho el gol. Se nos han puesto muchas cosas en contra, hemos tenido opciones al final. Era un partido complicado y lo hemos disputado”.

Álex Fernández: “La derrota es inmerecida”. El madrileño encajó mal el 1-0. “La derrota ha sido inmerecida porque el partido ha estado igualado. La jugada del penalti es decisiva, pudo cambiar el partido. Ha habido varias jugadas polémicas y al final nos quedamos con la derrota. Hemos tenido dos ocasiones claras, hemos estado bien y juntos. El penalti hubiese sido expulsión y podría haber cambiado todo. La derrota ha sido luchando por la camiseta y pensando en la gente que se ha desplazado. Ya pensamos en el próximo partido contra el Deportivo en Carranza, donde nuestro campo será una olla a presión”.

Rober Correa: “Competimos muy bien”. El lateral derecho sacaba pecho por la buena imagen del equipo a pesar de la derrota. “Hemos competido muy bien en un campo complicado. Hemos estado mejor que el rival, con ocasiones y encima un penalti que no se ha atrevido a pitar el colegiado. Tenemos que seguir y pelear para que las cosas salgan bien y volvamos a sumar los tres puntos contra el Deportivo, que es lo que queremos. No nos hemos visto agobiados aunque algunas veces apretaron. Es Lógico, ya que es un equipo obligado a ascender que estaba jugando en su casa”.