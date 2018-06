Dani Romera, en el aire

Uno de los trabajos que tiene por delante la dirección deportiva del Cádiz es recomponer de la delantera tras la no renovación de David Barral y la marcha de Jona Mejía después su estancia como cedido entre enero y junio. El reto es dar con la tecla del gol, una de las carencias del ejercicio recién finalizado. Quedan dos arietes en la plantilla: José Ángel Carrillo y Dani Romera. El murciano tiene contrato hasta 2020 y el almeriense hasta 2021. La incógnita es si los dos permanecerán en el conjunto amarillo la próxima temporada. El ex del Sevilla Atlético tuvo más protagonismo que el ex del Barcelona B. Carrillo jugó casi el doble de minutos que Romera: 1.900 frente a poco más de 1.000. El primero participó en 35 partidos (17 como titular) entre Liga y Copa y marcó cinco goles. El segundo, que arrastró diversos problemas físicos a lo largo de la temporada, estuvo sobre el césped en 24 envites (13 desde el inicio) y firmó cuatro tantos.

A tenor del recorrido de uno y otro, lo normal es que Carrillo siga vistiendo de amarillo y azul y si alguno tuviese que salir el que tendría más papeletas sería Dani Romera. El atacante ni siquiera entró en la convocatoria del decisivo partido contra el Granada en el que el Cádiz enterró sus opciones de clasificarse para la fase de ascenso a Primera División. Álvaro Cervera no contó con él en una cita definitiva y en cambio si apostó por jugadores que tenían un pie fuera del club como Jona y Barral. Sintomático.

Si Dani Romera encuentra destino podría cambiar de aires, aunque estaría por ver si en forma de traspaso o cesión. El Cádiz lo fichó procedente del filial azulgrana por 350.000 euros después de que marcase 18 goles en el curso 2016/17 y fuese uno de los artífices del ascenso a Segunda A del segundo equipo del Barcelona. Pero en el cuadro gaditano no terminó de cuajar y ahora podría buscar minutos en otra escuadra.

A su posible salida se une el interés del Almería por hacerse con sus servicios. Se uniría el hambre con las ganas de comer. La secretaría técnica rojiblanca tiene claro que esta temporada no puede errar en el puesto de delantero, después de que el año pasado tuviera cuatro arietes sin gol, el mismo problema que azotó a un Cádiz que se atascó en la definición. La marcha de Juan Muñoz y Soleri, junto a la probable de Hicham, pues no entra en los planes, provoca que el Almería necesite hacerse con los servicios de un '9' que acompañe a Pablo Caballero en la función de goleador. El pasado año el Almería apostó por un tipo de delantero que no funcionó, lo que provocó que un centrocampista, Rubén Alcaraz, fuese el máximo artillero.

El primer nombre que está en la lista de Miguel Ángel Corona e Ibán Andrés es el almeriense Dani Romera, que pertenece al Cádiz. El canterano rojiblanco, por el que ya se interesó el conjunto mediterráneo el pasado verano, es un joven delantero, que ya debutó con el primer equipo en Primera División de la mano de Francisco y que destaca por sus desmarques y su olfato goleador. Fran Fernández lo conoce bien de su época en el filial rojiblanco, cuando compartía la delantera con Hicham.

El principal problema es que Dani Romera tiene todavía tres años de contrato con el conjunto gaditano, por lo que la operación no se presenta nada fácil. De momento tan sólo hay interés por el futbolista por parte del conjunto almeriense, que vería con buenos ojos una cesión para la próxima temporada. Para que la negociación llegue a producirse, lo primero es saber la intención de Álvaro Cervera, entrenador amarillo.

El guineano, en su día jugador del Almería Club de Fútbol, apenas lo usó la pasada temporada y Dani Romera lo que necesita en este momento de su carrera son minutos para seguir creciendo como futbolista. La pelota, por tanto, está en el tejado del preparador cadista, que decidió no contar con David Barral y ahora debe definir su postura en relación a Romera. En el caso de que se consumara la operación, el Cádiz tendría que lanzarse al mercado a por tres delanteros.