Cordero, con las horas contadas como director deportivo

Juan Carlos Cordero dejará de ser director deportivo del Cádiz en las próximas horas o días. En cualquier momento. Tiene las horas contadas en el club. No han trascendido los motivos de su inminente despido, pero la gota que colma el vaso podría radicar en la denuncia que ha Cordero ha presentado para reclamar los emolumentos que considera que le corresponden en virtud del contrato que firmó cuando Quique Pina ostentaba la gestión deportiva de la entidad. Cordero considera que ese contrato lo rubricó con el Cádiz. El presidente, Manuel Vizcaíno, no está de acuerdo con algunos términos de ese contrato que se niega a ejecutar y el conflicto se ha trasladado a los tribunales. Cordero y el club han tenido ya dos actos de conciliación en los que no ha habido acuerdo.

El próximo despido del actual director deportivo se produce además en el contexto del enfrentamiento abierto entre Vizcaíno y Pina. Cordero ha iniciado su tercera temporada como responsable de la parcela deportiva. Aterrizó en la campaña 2016/17 junto con Pina tras salir del Granada, justo en el regreso del equipo amarillo a la categoría de plata. Su labor en los dos ejercicios como director deportivo queda reflejada en la clasificación del Cádiz. El conjunto gaditano irrumpió en Segunda División A con una quinta posición que le condujo a la fase de ascenso a Primera. La siguiente temporada ocupó plaza de play-off hasta la última jornada, en la que cayó al noveno puesto.

La gestión deportiva de Cordero ha propiciado elevados ingresos económicos al club. Fichó a coste cero a Álvaro García, Aridane y Lucas Bijker, cuyos traspasos dejaron en las arcas 6,75 millones de euros.