¿Por qué el Comité Técnico de Árbitros envía a Cádiz a uno de los mejores?

La casualidad no cabe en el fútbol cuando después de una actuación tan polémica como la de Del Cerro Grande contra los intereses del Cádiz CF, el Comité Técnico de Árbitros (CTA) designa para el siguiente encuentro de los amarillos al que es considerado como uno de los mejores colegiados de España y Europa, Antonio Mateu Lahoz. No es casualidad.

Fue acabar el partido de Mallorca y producirse una escalada de quejas y protestas que, por parte del club, encabezaba el presidente Manuel Vizcaíno. Aquel comunicado a Luis Rubiales, presidente del la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), las amargas palabras de Sergio González y los jugadores al concluir el choque... El estado de perplejidad de ex jugadores, ex técnicos y periodistas de los principales medios de comunicación deportivos del país con lo sucedido en las acciones de los dos penaltis.

Desde el pasado sábado se viene hablando mucho de lo sucedido en Palma. Y curiosamente en la siguiente designación arbitral para el Cádiz CF, 'toca' en suerte el valenciano Mateu Lahoz. El principal candidato a representar a España en el próximo Mundial.

No cabe duda que las lecturas están sobre la mesa y tienen cabida casi todas. ¿Es posible que el CTA reconozca, sin decirlo, que el equipo amarillo salió claramente perjudicado de Mallorca y ahora quiera asegurar el arbitraje con un colegiado de garantías? ¿Las quejas amargas de Vizcaíno han calado en Luis Rubiales para que, de alguna forma, haya existido tacto con la designación para esta jornada?

Es una cuestión que no se podrá demostrar, aunque lo demostrable es que después del daño sufrido frente a los bermellones, al Cádiz CF no le va a pitar uno más. Mateu Lahoz no garantiza que el equipo gaditano vaya a ganar y que no existan errores, pero a buen seguro que, a priori, debe estar lejos de los fallos de su 'colega' Del Cerro, que la armó Grande en un encuentro con la permanencia en juego.