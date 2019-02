Colofón a los homenajes a Pepe Mejías

El Baluarte de los Mártires clausuró este jueves los actos programados por el 60 cumpleaños de Pepe Mejías, leyenda del cadismo. El colofón a los homenajes al ex futbolista contó con la presencia de un centenar de personas, la mayoría ex jugadores y ex técnicos que marcaron su carrera.

Tras recordar vivencias a través de Manolo Lapi, Manolo López, Hugo Vaca, Juan José, José González, Cedrún, Jose González y Salvi Mejías, entre otros, Mejías recibió un libro que recoge en imágenes su trayectoria profesional y, por parte de su familia, una placa con la imagen de sus padres. Emocionado por el momento, tuvo palabras de agradecimiento y posó junto a nueve camisetas que vistió de amarillo.