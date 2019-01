Cifuentes y Garrido valoran el punto y acatan las decisiones del árbitro

Alberto Cifuentes y Jon Ander Garrido han pasado por la zona mixta del Ramón de Carranza, donde han dado por bueno el empate, después de lo cuesta arriba que se puso todo, y no han puesto objeciones a las decisiones del árbitro.

El veterano portero acudió a la zona mixta con gesto serio después del empate de su equipo, que acabó con nueve sobre el campo. Alberto Cifuentes apelaba a la lógica y la realidad del escenario del partido cuando se jugó en igualdad de condiciones, es decir, once contra once. “Nos ha costado. No nos hemos defendido mal pero lo cierto es que nos ha costado. Cada vez que perdíamos el balón nos costaba una contra”, se lamentaba ante los medios de comunicación.

El cancerbero señalaba a “cinco minutos locos que nos han perjudicado”, dentro de esa primera parte muy gris de los amarillos. El análisis del choque continuó, según Cifuentes, por los siguientes derroteros: “En la segunda parte el equipo se ha envalentonado y ha sacado un empate que era difícil tal y como estaba el partido”, añadiendo el portero que “ellos saben cómo jugamos, pero estos son duelos de estas características; la gente nuestra de arriba es buena y eso lo sabe el rival”. Para acabar, lanzó como reflexión que “estamos en la línea y el camino adecuado”. “A todos nos cuesta ganar, aunque tal y como se ha dado todo este empate no es malo”.

Por su parte, el centrocampista vasco no puso muchos peros a algunas decisiones del colegiado a pesar de que fueron contra los intereses del Cádiz. “Al principio no éramos nosotros y con el gol y la expulsión se ha vuelto todo un poco raro. El punto hay que darlo por bueno”.

En este sentido Jon Ander Garrido destacaba que “hemos tirado de casta y el míster ha dado en el clavo con los cambios ofensivos que nadie pensaba que podía hacer”. Sobre la roja a Jairo y Marcos Mauro, fue contundente: “El árbitro ha acertado en las expulsiones. No se puede decir nada. Al final se ha logrado el punto”.