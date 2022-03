Chust: "Lo importante es que el Cádiz se quede en Primera"

El central del Cádiz CF Víctor Chust atendió a los medios del club tras finalizar el partido ante el Rayo. "Ha sido muy bonito el recibimiento de la afición, creo que después de tantos partidos insistiendo la afición también se lo merecía".

Plano personal. "Me he encontrado muy cómodo, juegue quien juegue todos están a gran nivel. Mis compañeros me lo hacen muy fácil. Todos están ayudando. Lo importante es que el Cádiz se quede en Primera y todos sumamos".

Trabajo de grupo. "Hemos trabajado mucho, se ha visto en las demás semanas. Esta victoria nos hace crecer. Hemos hecho bueno el punto que conseguimos en Granada y ahora toca seguir trabajando".