Chris Ramos: "El Cádiz se recompuso a tiempo"

El delantero del Cádiz CF Chris Ramos atendió a los micrófonos de Movistar LaLiga nada más concluir el encuentro en el estadio de Gran Canaria, donde dejó sus impresiones con el grato sabor de boca por el tanto de la igualada.

Valoración del partido. "La verdad es que empezamos sin estar metidos y eso costó que no estuviéramos y que llegara ese primer gol. Ha sido un error terrible salir de esa manera. Luego el equipo fue reaccionando, se recompuso y lo fuimos haciendo mejor".

Su papel dentro del choque con las llegadas al área de la UD Las Palmas. "Las he tenido de todos los colores y al final la he metido. Me hacía falta ese gol y espero que ayude a seguir trabajando porque este es el camino para que tarde o temprano llegue la victoria".

¿Qué le falta al Cádiz CF para volver a ganar? "Esa misma pregunta nos la hacemos nosotros todas las semanas. ¿Qué falla? El equipo tiene muchas ganas, tiene trabajo y compite, pero es verdad que no llega ese triunfo que tanto queremos y necesitamos. Creo que por pequeños detalles no llega esa victoria".

Unidad en el equipo a pesar de las difíciles circunstancias. "Todos vamos a una: cuerpo técnico, jugadores y directiva. Todos creemos en lo que estamos haciendo y considero que es cuestión de tiempo para que llegue esa victoria. Más pronto que tarde llegará", recalcaba Chris Ramos.