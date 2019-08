El entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera

Semana corta de trabajo: "Nos acorta un día de entrenamiento jugar en sábado. Es lo que hay que hacer y tampoco nos complica, no supone llegar mejor o peor al partido. Notamos a la gente más cansada de lo habitual porque en pretemporada nadie jugaba partidos completos. Le pasa a todos los equipos".

Ganar el primer partido: "Ayuda a estar más tranquilo. Ellos -la Ponferradina- tenían uno menos y ganamos con tres goles que no suelen aparecer. No fue como hubiésemos querido. No hay que perder de vista eso".

Balón parado en defensa: "No estuvimos mal en defensa pero concedimos faltas y saques de esquina. Hay que evitar eso".

Bajas para la segunda jornada: "Fali no llega (problema en el isquio), Nano Mesa tiene un esguince pero creo que llega. Jurado hoy entrenó el jueves con todos pero es sólo un entrenamiento. Rhyner con problemas pero creo que puede llegar".

El Mirandés: "Tiene una forma de jugar con buen trato de balón. Los resultados si son buenos seguirán así, si no hará un cambio. Nosotros, con nuestro estilo a intentar ganar el partido. Los entrenadores que salen ahora conciben el fútbol como asociación. El fútbol tiende a eso. Mi concepto es ganar, a través del balón o de otra cosa".

"No olvidaré nunca el partido de Anduva por cómo se produjo. Me acuerdo de todo".

Salvi: "Salvi es el mismo de aquel partido, lo que cambia es el equipo. Aquel equipo tenía las cosas muy claras. No me planteo que pueda salir, el fútbol es así. Han salido los mejores de aquí. Hay que amoldarse".

Los extremos que no llegan: "Me gustaría que llegasen jugadores para poder tener más alternativas en los partidos. Espero que vengan".

La plantilla: "La mejor plantilla es dos jugadores por puesto para que uno haga mejor al otro. No puede haber un jugador que sepa que va a jugar siempre porque al final se relaja".

"Iza es competencia del lateral derecho. Querol está más cómodo jugando en punta con más libertad. Jurado y Perea sí son competencia del extremo izquierdo".

Sustituto de Brian: "Hay un poco de debate, en el club es el que manda y hace. Se necesitan dos por puesto, Debería venir un relevo. Voy a trabajar con lo que tengo. Ser lo más ambicioso posible.

Posible venta de Marcos Mauro: "El club sabe que me parece un jugador importante. Tenemos cinco centrales. Es un jugador del club, de equipo, que hace mejores a los compañeros. En lo demás no puedo entrar".

"Hay cosas que el entrenador dice y el club hace. Tengo mi visión y otros tienen la suya. El club hace cosas que cree que tiene que hacer porque ve que son opciones de mercado". Yo, a trabajar Trabajar y hacerlo de la menor manera".

Nano Mesa: "Lo veo como extremo si vamos ganando para buscar la contra"

Jurado: "Donde mejor va a rendir es tirado al costado pero algún día puede estar arriba".

Cinco temporadas seguidas: "Es un orgullo y además siendo en Cádiz. Me siento muy valorado y otra gente está hasta el gorro. ¿Si me veo más tiempo? Yo me veo, pero tengo la sensación de que lo mismo siempre cansa. Es bueno dar continuidad pero sé que eso cansa y que le gente quiere ver más cosas".