Cervera: "Hemos tenido raza para, sin hacer un gran partido, poder ganarlo"

El entrenador del Cádiz no se mostró especialmente dicharachero tras encadenar la séptima victoria consecutiva en Liga, un triunfo que mete al equipo en plaza de fase de ascenso cuando hace apenas dos meses ocupaba puesto de descenso. Los suyos no completaron una buena actuación y eso pesó más en la rueda de prensa posterior al encuentro.

"Se ha jugado a lo que ha querido el Rayo. Ellos han jugado a lo que proponen, lo han hecho bien y nosotros, sin Jairo ni Salvi, a otra cosa, y sigo diciendo que no somos buenos a otra cosa. Nos faltan cosas, seguramente de parte del entrenador, y no somos buenos en eso otro. Hemos ganado porque ellos no la han metido antes, y nosotros tenemos nuestra impronta, nuestra raza para, ser sin un gran partido, poder ganarlo".

"¿Apasionante la visita al Málaga? Lo será para otros, para nosotros no va a ser nada apasionante”

A pesar de las adversidades y de batir a un rival que mostró tan buen nivel, la suma de los tres puntos no refuerza o reconforta a Álvaro Cervera. "Nos viene bien porque hemos vencido, porque vemos que a una cosa somos muy buenos y a otra regulares, porque dejando la portería a cero tenemos muchas posibilidades y porque nos va a servir para aprender cosas que ya hemos dicho. Somos robo, contragolpe, rapidez… En algún momento podemos incluso manejar, pero querer hacerlo cuando queremos, no cuando el partido lo requiere, nos cuesta".

Sobre el cambio de Lekic explicó que no se debió a ningún problema físico. "No teníamos rapidez, tampoco en el banquillo, así que había que ponerla en la delantera".

En cuanto al gol de Romera en su reaparición, coincidió con todos en congratularse por ello. "Me alegro. Él es delantero centro, ratonero, y le viene bien ahora que jugamos con dos puntas. Creo que cuando ha estado bien era el que jugaba o el cambio, con él siempre se ha contado, siempre teniendo en cuenta la estructura de nuestro equipo, pero no ha tenido continuidad. No creo que haya sido injusto con él".

Metido ya en play-off, con el ascenso directo casi a tiro, ahora aguarda en el horizonte un partidazo en Málaga. "Mi teoría es que está más cerca el día que perdamos, el día que me vaya de aquí… Es bonito, hace no mucho estábamos mirando cuánto le sacábamos al descenso y ahora ya estamos ahí arriba. ¿Apasionante el partido de Málaga? Lo será para otros, para nosotros no va a serlo".