Cervera: "Lo pasamos mal tras el 0-2"

Álvaro Cervera, entrenador del Cádiz CF, compareció en rueda de prensa al término del encuentro que disputó el equipo amarillo y que finalizó con victoria en La Rosaleda de Málaga.

El técnico cadista comenzó su intervención manifestando que "el partido tiene dos partes. Una hasta que hacemos el 0-2, donde está el partido tranquilo. Pero a partir de ahí pensamos que tenemos el partido ganado y lo pasamos mal", señaló en declaraciones recogidas por la web oficial del club. Agregó que "en un saque de banda nos marcan"

Por otro lado, el técnico no ocultó que "hemos probado con dos puntas de inicio. Han habido cosas buenas y otras no, pero a mi me parece el equipo más sólido de otra forma".

Ante la cuestión de que la distancia sobre los perseguidores aumenta, Cervera no abunda en el asunto. El preparador cadista se limitó a decir que "podéis soñar con lo que queráis, pero yo sé donde estoy y este es el mundo del fútbol. Igual que estás mucho tiempo ganando dejas de hacerlo".

El equipo agradeció el apoyo de los cadistas en la grada de La Rosaleda. "Allá donde vamos siempre hay gente apoyándonos. Están muy agradecidos cuando nos acercamos y la gente se va contenta porque nos acompañan siempre", indicó Cervera.

El míster finalizó con una explicación sobre el resultado: "Al final ha quedado la sensación de que ellos han podido hacer más pero ha sido durante diez minutos. El partido estuvo igualado".