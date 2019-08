Álvaro Cervera, entrenador del Cádiz CF, manifestó tras la victoria ante el Mirandés que "el partido ha estado un poco loco desde el principio, ya que hubo expulsión y en la parte final cuando no pasaba nada llegó esa falta. La realidad es que han pasado más cosas en los últimos minutos".

Por otro lado, reconoció que "lo que más me ha gustado del mi equipo es que intentamos hacer lo que queremos y lo que no me ha gustado es que en otras ocasiones no hacemos lo que queremos". En la misma línea agregó es que "nos marcan en una falta que hacemos nosotros. Contra diez tenemos que ser conscientes y ser más contundentes y precisos".

Álvaro Cervera destacó que "jugar diez contra once es una diferencia grande para que el contrario no tenga opción y se la hemos dado. No podemos conceder tantas pérdidas y ser conscientes que perder la pelota y hacer falta es negativo para el fútbol. Creo que son cosas que se deben de evitar".

Sobre el arbitraje apuntó que "ese debate ya no existe porque todo se ve. No hay mucho que decir".

Tuvo palabras para el rival y destacó que "es un recién ascendido que depende de la igualdad y la disputa, y quedarse con uno menos lo ha notado y les ha costado mucho más".