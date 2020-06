Comparecencia con cara de pocos amigos en Álvaro Cervera. Perder siempre duele, pero al técnico hay aspectos del choque de este sábado que le han molestado de forma importante. El Cádiz CF ha encajado su primera derrota tras la vuelta de la competición.

"Hasta la expulsión era un partido equilibrado, incluso con un poco de más dominio nuestro. A partir de la expulsión no existe un partido igualado y nos marcan antes del descanso; ahí se pone muy difícil. Tenemos un resquicio para igualar pero nada más empezar el segundo tiempo vuelven a marcar. Pero para mí la clave es la expulsión", explicaba.

Cervera profundizó más en la cartulina roja que vio José Mari. "La expulsión es algo raro. Nos expulsaron a otro jugador (Perea) frente al Numancia. Es algo raro. No debe entrar en juego con lo que nos jugamos. Me preocupa ver ciertas cosas. En los pequeños detalles hemos sido mejor a los demás, y ahora mismo los pequeños detalles no los dominamos. La entrada en la expulsión es ese pequeño detalle", se lamentaba antes de lanzar al aire las siguientes preguntas: "¿Qué hacemos? ¿Nos quejamos? Lo hablamos dentro del vestuario pero no lo debemos hablar aquí. Mi gran malestar hoy, aparte de perder ante la oportunidad histórica del Cádiz, es cómo nos podemos quedar con diez a los veinte minutos. Quiero buscar una explicación a eso".

La situación con los laterales puede ser compleja para Elche. "Iza no puede estar (cumple ciclo de amarillas) y el Pacha Espino viene con problemas de hace tiempo. Los médicos están haciendo posible que juegue. Hace cuatro días estábamos encantados. Esto no puede pasar. Hay que hacer cambios. Lo de hoy no es lógico".

Cervera prolongó su reflexión sobre lo acontecido ante el Tenerife exponiendo que "el equipo tiene que ser igual de sólido pero debe tener más cosas". "Dar con la tecla es que no podemos jugar con diez 80 minutos; jugándote un ascenso eso no puede ser. Que el árbitro te expulse y te saque una amarilla por protestar en el 90...".

En la parte final de su intervención, indicó que "la expulsión no la he visto pero gente cercana me dice que es expulsión". "Ellos -en referencia a los árbitros- se equivocan pero no se puede echar en eso la culpa".