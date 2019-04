Cervera, al fin satisfecho

No obstante, sí admitio que “ es posible que esa jugada sacase al equipo del partido ”, un hecho que se ajusta en cierto modo a la realidad porque los grancanarios no dieron una a derechas y el Cádiz marcó tres goles.

Pepe Mel: “La lesión de Raúl nos ha sacado del partido; no nos han dado un baño”

Pepe Mel valoró la actuación de su equipo frente al Cádiz en el Estadio de Gran Canaria asegurando que “la lesión de Raúl nos ha sacado del partido. Quien no haya visto el partido pensará que nos hemos llevado un baño y no ha sido así”. Además añadió que “empezamos bien y tuvimos ocasiones para adelantarnos, pero si no metemos las que tenemos puede pasar esto”. “La situación anímica es difícil y ahora tenemos que trabajar lo anímico con los jugadores. El equipo lo intenta, el cuerpo técnico también pero la realidad es la que es. El equipo tiene un mal que viene de atrás y es algo que tiene que resolver el club esté o no esté yo”. Para terminar el técnico madrileño reconoció que se ha tocado fondo, “a los jugadores les duele. Ahora es el momento de dar un paso adelante y contaré con quienes lo den”.